Проживавший в ФРГ калининградец получил 20 лет колонии за контрабанду наркотиков

Калининградский областной суд вынес приговор в отношении 49-летнего мужчины, имеющего двойное гражданство, который совершил контрабанду более 15 кг наркотиков и покушался на их последующий сбыт на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судом установлено, что житель Калининградской области и Германии действовал в составе ОПГ. 30 сентябре 2024 года он прибыл на территорию Нидерландов и получил от неустановленных лиц мефедрон массой 5 016,7 грамма, вещество, содержащее 4-хлорметкатинон (производное эфедрона) массой 6 098,1 грамма и гашиш массой 5 472 грамма, которые для конспирации упаковал в 4 пустые коробки из-под стиральных порошков. В тот же день он незаконно перевез наркотики в багажнике своего автомобиля к месту своего жительства на территории ФРГ.

6 октября мужчина доставил криминальный груз, к которому добавил также ампулы метадона, выписанные ему врачом в Германии для лечения от героиновой зависимости на дому, в польский город Любонь. На следующий день злоумышленник проследовал на автомобиле до таможенного поста МАПП «Мамоново-2», где в ходе таможенного досмотра все наркотики были обнаружены и изъяты.

В судебном заседании мужчина признал свою вину частично. Действия подсудимого квалифицированы по п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ. Приговором Калининградского областного суда ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль, на котором перемещены наркотики, и мобильный телефон Ш., который он использовал для связи с участниками ОПГ. Приговор не вступил в законную силу.