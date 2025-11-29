Мэрия сообщила о закрытии движения транспорта на ул. Колхозной

Все новости по теме: Город
Мэрия сообщила о закрытии движения транспорта на ул. Колхозной

В Калининграде на участке ул. Колхозной с 12 по 13 декабря будет закрыт проезд транспорта. Это связано с монтажом новых очистных сооружений на ливневке, впадающей в Северный ручей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«На Колхозной наш подрядчик монтирует новые очистные сооружения на ливнёвке, впадающей в ручей Северный, который в свою очередь питает Верхнее озеро. Конструкции довольно громоздкие, по этой причине в районе дома № 7 с 12 по 13 декабря будет закрыт проезд транспорта», — следует из сообщений властей.

Автобус маршрута № 14 «мкр. Прегольский — Северная гора» поедет по ул. Герцена и Островского. Автобус № 15 «ул. Аксакова — ДС „Янтарный“» направят по Островского и Гайдара.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter