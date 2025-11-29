Мэрия сообщила о закрытии движения транспорта на ул. Колхозной

В Калининграде на участке ул. Колхозной с 12 по 13 декабря будет закрыт проезд транспорта. Это связано с монтажом новых очистных сооружений на ливневке, впадающей в Северный ручей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«На Колхозной наш подрядчик монтирует новые очистные сооружения на ливнёвке, впадающей в ручей Северный, который в свою очередь питает Верхнее озеро. Конструкции довольно громоздкие, по этой причине в районе дома № 7 с 12 по 13 декабря будет закрыт проезд транспорта», — следует из сообщений властей.

Автобус маршрута № 14 «мкр. Прегольский — Северная гора» поедет по ул. Герцена и Островского. Автобус № 15 «ул. Аксакова — ДС „Янтарный“» направят по Островского и Гайдара.