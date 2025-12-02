Калининградский школьник завоевал золото на естественно-научной олимпиаде (фото)

Калининградский школьник завоевал золото на естественно-научной олимпиаде (фото)
Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных
Ученик калининградского лицея № 23 Артём Ерёмин выиграл золотую медаль на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO) в Сириусе. Об этом сообщает ТАСС.

Олимпиада стартовала в Сириусе 24 ноября, в ней принимали участие порядка 200 школьников в возрасте до 15 лет из 24 стран мира. Россию на правах принимающей стороны представили две команды в составе школьников из Ижевска, Москвы, Калуги, Калининграда, Челябинска и Долгопрудного. Задания олимпиады, составленные на английском языке, охватывали три области — физику, химию и биологию. Всего прошло три тура — экспериментальный, теоретический и тестовый. Победителей определили в личном и общекомандном зачетах.

«Школьники из РФ Данила Беседин, Артём Акимов, Иван Ермолаев, Артём Ерёмин, Леонард Гуранда, Анна Михайлова и Арсений Гасаненко завоевали в индивидуальном зачете золотые медали, Светлана Безукладникова, Павел Чувичкин — серебряные. Также россияне взяли золотую и серебряную медали в общекомандном зачете», — сообщает ТАСС.

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года. Традиционно она завершает цикл олимпиад, после которого подводятся итоги участия сборных команд школьников РФ в международных олимпиадах в текущем году. Россия в 2025 году впервые принимала IJSO.

Ранее сообщалось, что калининградские школьники стали призерами и победителями XIII Международной олимпиады по экспериментальной физике (IEPhO). Девятиклассник Артём Ерёмин занял первое место в параллели одиннадцатых классов.

