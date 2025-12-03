Горсовет Калининграда утвердил новый размер экстренной материальной помощи

В Калининграде увеличили размер экстренной материальной помощи. Соответствующее решение принял городской совет депутатов на заседании в среду, 3 декабря.

В настоящее время размер помощи составляет 6629 рублей. С 1 января 2026 года она увеличится до 7000 рублей. Таким образом, рост составит 5,6%.

Согласно памятке, размещённой на сайте горадминистрации, оказание экстренной материальной помощи предусмотрено несовершеннолетним (их представителям) и семьям, имеющим детей в социально опасном положении, а также малоимущим семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской области для соответствующих социально-демографических групп населения. С 1 января 2025 года прожиточный минимум для пенсионеров составляет 15708 руб., для трудоспособного населения — 19909 руб., для детей — 17717 руб.

Депутаты также проголосовали за увеличение муниципального пособия на погребение с 1 января 2026 года на 5,6%: с 2989 до 3156 рублей.