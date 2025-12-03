Вобликов: в Черняховске зарегистрировали лишь несколько жалоб на уборку снега

Вобликов: в Черняховске зарегистрировали лишь несколько жалоб на уборку снега

В Черняховском округе во время снегопада зарегистрировали нескольких жалоб. Как сообщил муниципальный глава Виктор Вобликов во время прямого эфира в ЦУРе, работой коммунальщиков он остался доволен, однако им «есть что поправить».

Он напомнил, что снегопад начался на востоке области раньше, чем в центре и на побережье. Коммунальные службы вышли на уборку «по нормативам», примерно в 3:00-3:30. В 4:00 весь личный состав находился на прикрепленной к ним территории.

«Могу сказать, что в период уборки у нас поступило несколько жалоб. В данном случае это больше касалось дворовых территорий. С управляющими компаниями это все взяли на особый контроль, — указал Вобликов. — Работой сотрудников коммунальной службы в период уборки, снега, наледей я доволен. Есть что поправить, сразу скажу. В целом на сегодняшний день действительно поступило несколько жалоб, но тем не менее они оправданы».

Муниципальный глава отметил, что не во всех управляющих компаниях есть необходимое количество дворников, поэтому дворовые территории убираются поэтапно. «Мы сейчас с нашей муниципальной управляющей компанией, которая достаточно хорошо показывает результаты, подойдем к тому, что дополнительно она будет приобретать коммунальную технику для того, чтобы помогать иным компаниям на договорных основе убирать дворовые территории <...> Мы эти моменты учли и учтем при следующих погодных условиях, когда у нас будут выпадать осадки», — подчеркнул он.

