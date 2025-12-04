Калининградское судно «Академик Иоффе» вышло в экспедицию в Атлантику

Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» Института океанологии РАН 1 декабря вышло из Мурманска в свой 71-й рейс. Об этом сообщает пресс-служба института.

В экспедицию отправились 40 учёных, которым предстоит работать в море 70 судосуток — до 6 февраля 2026 года. Маршрут проляжет в западную тропическую Атлантику, где запланирован комплекс гидрофизических, геологических и биологических исследований.

Участники рейса продолжат 23-летние наблюдения в абиссальном канале Вима, изучат придонную циркуляцию в разломах Срединно-Атлантического хребта, соберут сейсмоакустические данные и проследят перенос осадочного материала в глубоководные районы. Ззапланирован анализ магнитных аномалий и учёт морских млекопитающих по маршруту. На борту протестируют отечественные приборы NAECO для контроля параметров водной среды.

В экспедиции участвуют специалисты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, ФИЦ «ИнБЮМ», Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Морского гидрофизического института РАН и АО «Морские неакустические комплексы и системы».

В декабре 2024 года Институт океанологии им. Ширшова РАН завершил экспедиционный сезон открытием новых глубоководных течений. О результатах деятельности учёных (в экспедиции принимали участие и калининградские специалисты, включая представителей БФУ им. И. Канта), совершивших двухмесячную экспедицию на борту научно-исследовательского судна ИО РАН «Академик Иоффе», «Новому Калининграду» сообщили представители Института.