Роспотребнадзор: в Калининградской области растет заболеваемость гриппом

Эпидситуация в Калининградской области в этом году развивается не совсем обычно, рост заболеваемости гриппом стал фиксироваться сразу после завершения прививочной кампании. Вирус гриппа АH3N2 сейчас лабораторно подтвержден у 108 заболевших. Об этом рассказала в интервью «Новому Калининграду» главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура.



«Мы только что завершили прививочную кампанию и сразу же после её завершения стали фиксировать рост заболеваемости гриппом. Это свидетельствует о раннем начале эпидемического подъёма», — рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Она отметила, что обычно такая ситуация наблюдается после школьных зимних каникул в январе: «Поэтому мы всегда говорим о том, что прививаться надо заблаговременно, так как предугадать и сделать точный прогноз на развитие эпидемического процесса, когда он начнется — очень сложно».

По ее словам, количество заболевших гриппом растет кратно каждую неделю. К примеру, в сравнении с предыдущей неделей, на этой было трёхкратное увеличение. В регионе на карантин закрыто 57 классов в школах Калининграда и 11-ти муниципальных образований.

По результатам обследования заболевших выявляются вирусы гриппа, негриппозные вирусы. Среди последних доминируют риновирусы, кроме них — адено- и парагриппозные вирусы, боковирусы и обычные коронавирусы.

«Сегодняшний штамм вируса гриппа нам знаком: это вирус АH3N2. А грипп, как уже сказала, может протекать тяжело, с осложнениями. Возможно, если сейчас человек тяжело болеет, то ранее причиной заболевания был другой вирус, а сейчас именно вирус гриппа. Определить это можно только лабораторным обследованием», — рассказала глава ведомства. По её словам, вирус гриппа АH3N2 лабораторно подтвержден у 108 заболевших. «Этот вирус, хорошо нам известный, циркулирует ежегодно. И он есть в составе вакцины, как и другие штаммы вируса: AH1N1, вирус гриппа B», — добавила Елена Бабура.

Отметим, что бесплатная прививочная кампания в регионе завершена. В настоящее время поставить прививку можно только платно, при этом для формирования иммунитета необходимо 2-4 недели.

