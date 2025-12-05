Главный санитарный врач Елена Бабура: в Калининградскую область пришёл грипп

0 0

В этом году калининградцы начали болеть гриппом раньше обычного. В интервью «Новому Калининграду» главный государственный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура рассказала, какой вирус гриппа «ходит» по региону, насколько он опасен и почему сейчас неплохо бы вспомнить об антисептиках, респираторном этикете и «социальной дистанции».



— Елена Анатольевна, расскажите, какая сейчас складывается эпидситуация с гриппом и другими вирусными заболеваниями в Калининградской области?

— В этом году эпидситуация развивается не совсем обычно. Мы только что завершили прививочную кампанию и сразу же после её завершения стали фиксировать рост заболеваемости гриппом. Это свидетельствует о раннем начале эпидемического подъёма. Как правило, такая ситуация наблюдается после школьных зимних каникул, в январе. Поэтому мы всегда говорим о том, что прививаться надо заблаговременно, в сентябре, в октябре, так как предугадать и сделать точный прогноз на развитие эпидемического процесса, когда он начнется, очень сложно.

— В связи с чем может быть связано раннее начало?

— Трудно сказать. Но в начале эпидемического подъема в структуре респираторных вирусов мы видели активную циркуляцию вирусов гриппа. Причём количество заболевших гриппом растет кратно каждую неделю. К примеру, в сравнении с предыдущей неделей на этой было трёхкратное увеличение.

— Помимо гриппа, какие вирусы сейчас еще «ходят»?

— По результатам обследования заболевших выявляются и вирусы гриппа, и негриппозные вирусы. Среди последних доминируют риновирусы, а кроме них — адено- и парагриппозные вирусы, боковирусы, и обычные коронавирусы.

— В соцсетях пишут, да и коллеги по работе говорят, что сейчас ходит какой-то особо серьезный вирус, люди тяжело болеют...

— Это неверное мнение. Сегодняшний штамм вируса гриппа нам знаком: это вирус АH3N2. А грипп, как уже сказала, может протекать тяжело, с осложнениями. Возможно, если сейчас человек тяжело болеет, то ранее причиной заболевания был другой вирус, а сейчас именно вирус гриппа. Определить это можно только лабораторным обследованием.





— Что за вирус гриппа?

— Вирус гриппа АH3N2 сейчас лабораторно подтвержден у 108 заболевших. Этот вирус, хорошо нам известный, циркулирует ежегодно. И он есть в составе вакцины, как и другие штаммы вируса: AH1N1, вирус гриппа B.

— Болеют и город, и область?

— Всегда эпидемическая ситуация начинается с Калининграда. Здесь наибольшее количество жителей, лучше развит транспорт, много торговых центров и т.д. А грипп и острые респираторно-вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путём. В сельской местности условий для передачи вируса меньше, так как контакт между людьми меньше.

— Среди кого больше всего заболевших?

— Традиционно первыми заболевают дети. По итогам прошлой недели наибольшая заболеваемость у школьников. Болеют и малыши. Связано это в первую очередь с тесным контактом детей в организованных коллективах. Дети у нас ходят либо в сад, либо в школу. Это взрослые могут работать дистанционно, пожилые — сидеть дома и т. д.

— Вы уже упомянули прививочную кампанию. Как она прошла?

— Калининградцы в этом году активно прививались против гриппа. И это уже наша традиция. Привито 633 тысячи человек. В прошлом году были такие же цифры. То есть охвачено где-то 61,3% жителей. Это высокий процент. Но это средняя ситуация по всему населению. А мы всегда говорим, что в первую очередь нужно привить и защитить тех, кто либо может болеть чаще, либо тяжело. Это страдающие хроническими заболеваниями, пожилые люди, дети и беременные.

— Что предпринимается для профилактики, помимо вакцинации?

— Во всех детсадах и школах мы сейчас ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия. Рекомендовано увеличить частоту проветриваний, уборки помещений, усилить контроль за тем, в каком состоянии дети приходят утром. И всегда обращаемся к родителям — просим не приводить в группу или класс детей с признаками вирусной инфекции. Если ваш ребенок переносит ее легко, то у второго заболевание может пройти с осложнениями. И здесь очень важна гражданская позиция, ответственность родителей.





— Сколько сегодня закрытых на карантин классов?

— Уже 57 классов закрыто. Это в основном Калининград. И есть отдельные классы еще в 11 муниципальных образованиях. Приостанавливаем учебный процесс, И не на 1−2 дня, а на 7−10, чтобы получить эффект от такого противоэпидемического мероприятия.

— Можно ли привиться сейчас?

— Мы завершили кампанию по вакцинации, когда калининградцев прививали бесплатно, сейчас это можно сделать только за счет собственных средств. Также имейте в виду, что после прививки нужно время, обычно это 2 — 4 недели, чтобы иммунитет надёжно сформировался. Так что месяц придется усиленно поберечься, избегать скопления людей и т.д.

— Люди и с прививками от гриппа все равно болеют...

— Мы все ждем, что после вакцинации точно не будем болеть. Но это неправильное мнение по поводу ее эффективности. Даже в инструкции к препарату никто не пишет, что у вас будет стопроцентная гарантия. С помощью прививки мы снижаем риск заболеть, а самое главное, снижаем риск заболеть тяжело. Потому что гриппом можно болеть очень тяжело, к тому же есть опасность получить различные осложнения. Вакцина же снижает риски тяжелого течения болезни от 80 до 95%. То есть, да, вы можете заболеть, но с большой вероятностью все-таки будете переносить инфекцию достаточно легко. Одно дело болеть дома на диване, смотреть телевизор и пить чай с малиной, и другое — лежать в инфекционном стационаре под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. И это самая главная наша цель, которую мы пытаемся достигнуть путём вакцинации.

И второй момент. Большое количество больных — это огромная нагрузка на систему здравоохранения, которая ни к чему хорошему не приведёт. Так что вакцинацией мы снижаем массовость заболевания и, конечно, летальные исходы. Среди привитых от гриппа у нас никто не умирал.

— Какие симптомы сегодняшнего гриппа? Высокая температура?

— Высокая температура, головная, мышечная боли, ломота в теле — это уже признаки того, что в организме происходит интоксикация. А то, что вы заболели гриппом, вы поймете сразу, сможете назвать этот момент вплоть до часа. У гриппа, в отличие от других вирусов, всегда острое начало. Человек чувствовал себя совершенно здоровым, и вдруг горло саднит, сильная головная боль и т.д. Грипп вызывает вирус, к которому чувствительны клетки эпителия верхних и нижних дыхательных путей. И уже на второй-третий день после того, как вирус гриппа попал в ваш организм, может развиться пневмония. Достаточно тяжелая, когда у вас появляется кашель, а на рентгенографическом снимке уже есть изменения в легких.

— Что значит — интоксикация организма?

— Это симптомы, когда ваши клетки уже поражены вирусом. Его главная цель — попасть в клетки, ведь именно там он может размножаться. Когда чужеродный агент попадает в ваш организм, иммунная система начинает реагировать. Головная боль, ломота, даже носовые кровотечения — все это интоксикация, свидетельствующая, что вирус уже активно размножается в клетках. «Выгнать» его оттуда практически невозможно.

Больные часто спрашивают: а что мне попить от горла, от кашля? Но никаким чесноком, кастрюлями с картошкой с этим не справиться. Да, это может кому-то улучшить качество болезни, если так можно сказать, но на вирус не влияет абсолютно никак. А вакцина, о которой мы уже много говорим, помогает заблаговременно потренировать вашу иммунную систему. И если к вам попадет вирус гриппа, то ответ иммунной системы будет мгновенный. Потому что она уже научена, знает и может сразу выработать специфические антитела именно на этот вирус. Если же прививки не было, то, конечно, ваша иммунная система будет нарабатывать антитела гораздо медленнее.

— Маска спасёт от вируса?



— Мы всегда хотим идеальных решений. Но их нет. Ни с прививкой, ни с маской. Но её ношение снизит риски подхватить инфекцию, особенно если вы находитесь в скоплении народа. Больные люди у нас не сидят примерно дома. Многие, к сожалению, считают, что ничего в этом страшного нет. Тем самым создают риски для других, кто может переносить ту же инфекцию тяжело и проблематично.

— Хочу спросить про коронавирус. Мы его победили или сейчас им тоже болеют?

— Коронавирус пришёл и уже никуда не уйдет, но сегодня он другой. Любому вирусу важно сохраниться. И короновирус тоже меняется. Он мутировал, у него поменялись свойства. Люди в большинстве своем переносят его в легкой форме.

— Какие все-таки прогнозы вы делаете по развитию эпидситуации в Калининградской области этой зимой?

— С учётом высокого процента привитости населения мы очень надеемся, что у нас все-таки будет умеренное распространение вирусных заболеваний. Но учитывая ранее начало гриппа, предполагаем, что пик его заболеваемости, к сожалению, придется на новогодние праздники. И очень просим жителей не заниматься самолечением.





— Почему самолечение опасно?

— Грипп — инфекционное заболевание, которое может протекать очень тяжело даже у людей с хорошим иммунитетом. Тяжесть заболевания, в том числе, зависит от количества вируса, который попал в ваш организм. И заниматься самолечением в такой ситуации весьма опасно. Грипп влияет на слизистые не только верхних дыхательных путей — когда у вас появляется саднение горла, насморк, — но и нижние отделы дыхательных путей. А это уже ведет к развитию бронхитов, пневмонии, причем в первые дни. И очень важно, чтобы врач смог быстро оценить ваше состояние и назначить лечение. А люди вместо поликлиники идут в аптеку и что там покупают? Лекарства для уменьшения симптомов заболевания, но не самого вируса. Препаратов, которые действуют на патогенез болезни, то есть на сам вирус, на самом деле очень мало.

— Как все же не заболеть и не провести Новый год на больничной койке?

— Советую вспомнить те меры, которые мы все соблюдали в пандемию. Все боялись заболеть и имели в сумках, карманах антисептические салфетки и антисептики. Мы часто мыли руки. Не забывали протирать сотовые телефоны, ведь мы их держим в руках везде — дома, на улице, в транспорте, а потом тянем к лицу. Вспоминаем ношение масок в местах скопления людей или когда оказываемся рядом с человеком, у которого есть симптомы заболевания. Обязательно соблюдаем правила гигиены и рассказываем о них детям. Грипп к нам уже «пришёл», и наше оружие против него — профилактика и знания, как вести себя в период его эпидемического распространения. Побольше пейте напитков с витаминами, ешьте правильную пищу, чаще находитесь на свежем воздухе, одевайте себя и детей по погоде.

И напоследок хочу рассказать интересный момент, который мы отметили в пандемию. В 2020−21 годах, когда были введены карантинные, ограничительные мероприятия, люди старались чаще мыть руки, пользовались дезинфекционными средствами, была ограничена работа общепита, который перешёл на доставку, соблюдали социальную дистанцию, в регионе количество случаев кишечных инфекций снизилось в разы! Но как только были сняты все ограничения, «кривая» вновь быстро полезла вверх.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»