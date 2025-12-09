Резиденту калининградского оффшора разрешили ввести ФОК в Мамоново

Министерство градостроительной политике выдало разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Мамоново. Как отмечается в соответствующем реестре на сайте минграда, разрешение выдано Международной компании ООО «Адорабелла» 2 декабря.



Новый комплекс построен на ул. Спортивной в Мамоново, строительство велось с октября 2023 года. Как ранее сообщила пресс-служба правительства, открыть комплекс для посетителей планируется весной. ФОК включает универсальный спортивный зал размером 42,5×25,5 м, тренажерный и танцевальный залы, залы для бокса и спортивной борьбы, а также медкабинет, административно-бытовые и технические помещения.

Международная компания «Адорабелла» является резидентом специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде, ранее она была зарегистрирована в Швейцарии. По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании является кипрская Dubhe Holdings Ltd. Как сообщал «Интерфакс», Adorabella и Chlodwig владеют 43,66% акций российского химического холдинга «ФосАгро».