Резиденту калининградского оффшора разрешили ввести ФОК в Мамоново

Все новости по теме: Спорт
Резиденту калининградского оффшора разрешили ввести ФОК в Мамоново

Министерство градостроительной политике выдало разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Мамоново. Как отмечается в соответствующем реестре на сайте минграда, разрешение выдано Международной компании ООО «Адорабелла» 2 декабря.

Новый комплекс построен на ул. Спортивной в Мамоново, строительство велось с октября 2023 года. Как ранее сообщила пресс-служба правительства, открыть комплекс для посетителей планируется весной. ФОК включает универсальный спортивный зал размером 42,5×25,5 м, тренажерный и танцевальный залы, залы для бокса и спортивной борьбы, а также медкабинет, административно-бытовые и технические помещения.

Международная компания «Адорабелла» является резидентом специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде, ранее она была зарегистрирована в Швейцарии. По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании является кипрская Dubhe Holdings Ltd. Как сообщал «Интерфакс», Adorabella и Chlodwig владеют 43,66% акций российского химического холдинга «ФосАгро».

В июне МКООО получила разрешение ввести в эксплуатацию ФОК в Славске. Информация о сумме инвестиций не разглашалась.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter