Экспертиза одобрила строительство лагуны-навозохранилища в Славском округе

Экспертиза одобрила проектную документацию строительства лагуны-навозохранилища объемом 10 тыс. кубометров в поселке Красное Славского округа. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений.

Положительное заключение получено 9 декабря 2025 года. Объект планируют возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:12:040903:224. Категория — земли сельхозназначения, разрешенное использование — выращивание сельхозкультур, площадь участка — 1,8 га.

Застройщиком выступает ООО «Малиновка», проект подготовило ООО «СТ-Стройпроект». Экспертная организация — ООО «Негосударственная экспертиза».

В октябре 2024 года власти одобрили развитие животноводческого комплекса компании «Малиновка» в поселке Малиновка: учреждение получило разрешение на увеличение мощностей молочного направления с 2000 до 2350 скотомест.

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором компании «Малиновка» является Анастасия Кутакова, учредителем — экс-министр сельского хозяйства области Андрей Романов, который также руководит компанией «Залесский фермер» и агропромышленным холдингом «Залесье».