Власти одобрили строительство животноводческого комплекса в Славском округе

ООО «Малиновка» получило разрешение на строительство животноводческого комплекса молочного направления «за счет увеличения с 2000 до 2350 скотомест». Комплекс располагается в пос. Малиновка Славского округа. Документ опубликован на сайте министерства градостроительной политики региона.

Компании разрешается расширить животноводческий комплекс на земельном участке с кадастровым номером 39:12:040034:168. Общая площадь — 3563 кв. м. Разрешение на строительство выдано 17 октября и будет действительно год.

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором компании «Малиновка» является Анастасия Кутакова, учредителем — экс-министр сельского хозяйства области Андрей Романов, который также руководит компанией «Залесский фермер» и агропромышленным холдингом «Залесье».