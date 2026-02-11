Эксперт: порядка 10% диких животных погибнут в области из-за холодов

Эксперт: порядка 10% диких животных погибнут в области из-за холодов
Фото: минприроды Калининградской области
Все новости по теме: Экология

Порядка 10% диких животных могут погибнуть на территории региона из-за аномально холодной зимы. Такое мнение высказал председатель Общества охотников и рыболовов Калининградской области Олег Белкин в эфире радио «Балтик Плюс».

«Минимум 10% будет отход. По-любому, молодые животные. Кроме того что они ходить не могут, двигаться, это ещё и холодный корм. А холодный корм у копытных животных плохо переваривается. И питательные вещества не поступают в организм», — отметил эксперт.

Хуже всего, по его словам, приходится косулям, которые ранят ноги из-за снежного наста и могут получить воспаление лёгких, если ложатся спать на снег.

Порядка 50% куропаток могут погибнуть, потому что не могут скрыться от хищников, а их в области немало.

«Плохо всем, в том числе и тем птицам, которые не улетели. А не улетело у нас очень много — кряквы, утки, лебеди. Все они страдают, потому что за 20 лет отсутствия снежного покрова постоянного и ледового покрова все привыкли к тому, что у нас всё хорошо, везде можно достать корм. А сейчас просто невозможно. Мы видели, утки сейчас прилетают кормиться на заснеженные поля кукурузные и как кабаны копают снег и пытаются добраться до еды», — рассказал Олег Белкин.

По его словам, никто, кроме охотников, не кормит диких животных.

Ранее о «критической ситуации» в лесах Калининградской области сообщили в региональном минприроды. Министерство обратилось к жителям региона за помощью в организации подкормочных площадок.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter