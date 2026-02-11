Эксперт: порядка 10% диких животных погибнут в области из-за холодов

Порядка 10% диких животных могут погибнуть на территории региона из-за аномально холодной зимы. Такое мнение высказал председатель Общества охотников и рыболовов Калининградской области Олег Белкин в эфире радио «Балтик Плюс».

«Минимум 10% будет отход. По-любому, молодые животные. Кроме того что они ходить не могут, двигаться, это ещё и холодный корм. А холодный корм у копытных животных плохо переваривается. И питательные вещества не поступают в организм», — отметил эксперт.

Хуже всего, по его словам, приходится косулям, которые ранят ноги из-за снежного наста и могут получить воспаление лёгких, если ложатся спать на снег.

Порядка 50% куропаток могут погибнуть, потому что не могут скрыться от хищников, а их в области немало.

«Плохо всем, в том числе и тем птицам, которые не улетели. А не улетело у нас очень много — кряквы, утки, лебеди. Все они страдают, потому что за 20 лет отсутствия снежного покрова постоянного и ледового покрова все привыкли к тому, что у нас всё хорошо, везде можно достать корм. А сейчас просто невозможно. Мы видели, утки сейчас прилетают кормиться на заснеженные поля кукурузные и как кабаны копают снег и пытаются добраться до еды», — рассказал Олег Белкин.

По его словам, никто, кроме охотников, не кормит диких животных.

Ранее о «критической ситуации» в лесах Калининградской области сообщили в региональном минприроды. Министерство обратилось к жителям региона за помощью в организации подкормочных площадок.