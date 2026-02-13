В регионе переносят работы по учету диких животных из-за холодов

В Калининградской области переносятся сроки проведения работ по учету диких животных методом шумового прогона. Это необходимо для исключения дополнительного беспокойства, которое может привести к летальному исходу, во время холодов. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Новости охоты Калининградской области».

«В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями(ледяной дождь, образование мощной ледяной корки, прогнозируемого резкого понижения температуры) в настоящее время дикие животных, находятся в критических условиях обитания. В целях исключения дополнительного беспокойства, которое может привести к летальному исходу диких животных переносятся сроки проведения учетных работ методом шумового прогона», — следует из поста.

Учетные работы были запланированы на 14 февраля. Их перенесли в четырех общедоступных охотничьих угодьях: Жилинские, Лунинское, Тавское и Черняховское. Срок проведения учетных работ на этих территориях предварительно запланирован на 28 февраля: «Подтверждение будет доведено дополнительно».

Ранее о «критической ситуации» в лесах Калининградской области сообщили в региональном минприроды. Министерство обратилось к жителям региона за помощью в организации подкормочных площадок.

Председатель Общества охотников и рыболовов Калининградской области Олег Белкин также отмечал, что порядка 10% диких животных могут погибнуть на территории региона из-за аномально холодной зимы. Хуже всего, по его словам, приходится косулям, которые ранят ноги из-за снежного наста и могут получить воспаление лёгких, если ложатся спать на снег. Порядка 50% куропаток могут погибнуть, потому что не могут скрыться от хищников.