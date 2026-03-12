Власти намерены выделить из бюджета 200 млн руб. детскому хоспису

В бюджете Калининградской области на 2026 и 2027 годы предполагается предусмотреть 200 млн благотворительной АНО «Хоспис Дом Фрупполо». Об этом сообщила заместитель министра финансов области Марина Колодина на заседании комитета по социальной политике Заксобрания 11 марта.

«В программе „Социальная поддержка населения“ предлагается на два года добавить по 100 млн руб. грант в форме субсидий благотворительной автономной некоммерческой организации „Хоспис Дом Фрупполо“ на реализацию проекта по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни и инвалидности. 100 млн в 2026 году и 100 млн в 2027 году», — сообщила Колодина.

Замминистра финансов отметила, что поправки в закон об областном бюджете в настоящее время проходят согласование в Минфине РФ. «Как только Минфин нам согласует, мы сразу же направим их на рассмотрение в Законодательное собрание», — пояснила она.