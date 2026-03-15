На ул. Согласия в Калининграде столкнулись автобус и легковушка

На ул. Согласия в Калининграде столкнулись автобус и легковушка
Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции
В Калининграде утром 14 марта произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 6:00 на улице Согласия в районе дома № 2. По предварительным данным, автобус Mercedes-Benz под управлением 58-летнего водителя двигался на разрешающий сигнал светофора и при повороте не уступил дорогу автомобилю Hyundai, который ехал во встречном направлении прямо также на зеленый сигнал.

«В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир автомобиля марки „Хундай“ получили телесные повреждения», — сообщила пресс-служба.

По информации Госавтоинспекции, предварительной причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter