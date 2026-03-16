Для ремонта дороги Северный обход Калининграда — Заозерье ищут подрядчика

Управление дорожного хозяйства Калининградской области ищет подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Северный обход Калининграда — Заозерье. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 16 по 25 марта. Итоги аукциона планируют подвести 27 марта. Максимальная стоимость контракта — 130 505 034 рубля. Исполнить его необходимо до 25 ноября 2026 года в три этапа. Работы в рамках последнего необходимо завершить к 9 ноября. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.

В перечне необходимых работ в числе прочего снос 178 деревьев и последующее озеленение.

Анонс закупки был опубликован в начале марта 2026 года. Напомним, на берегу Чистого пруда в посёлке Заозерье Гурьевского округа возводится жилой комплекс бизнес-класса.