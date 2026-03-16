Для ремонта дороги Северный обход Калининграда — Заозерье ищут подрядчика

Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров
Управление дорожного хозяйства Калининградской области ищет подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Северный обход Калининграда — Заозерье. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 16 по 25 марта. Итоги аукциона планируют подвести 27 марта. Максимальная стоимость контракта — 130 505 034 рубля. Исполнить его необходимо до 25 ноября 2026 года в три этапа. Работы в рамках последнего необходимо завершить к 9 ноября. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.

В перечне необходимых работ в числе прочего снос 178 деревьев и последующее озеленение.

Анонс закупки был опубликован в начале марта 2026 года. Напомним, на берегу Чистого пруда в посёлке Заозерье Гурьевского округа возводится жилой комплекс бизнес-класса.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter