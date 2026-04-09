Для ремонта дороги Северный обход Калининграда — Заозерье нашли подрядчика

Управление дорожного хозяйства Калининградской области нашло подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Северный обход Калининграда — Заозерье. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в торгах принимали две компании. Победитель снизил стоимость работ со 130 505 034 до 129 852 508 рублей. Контракт заключили 7 апреля с компанией «Инпэкс».

Исполнить его необходимо до 25 ноября 2026 года в три этапа. Работы в рамках последнего необходимо завершить к 9 ноября. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.

В перечне необходимых работ в числе прочего снос 178 деревьев и последующее озеленение.

Анонс закупки был опубликован в начале марта 2026 года. Напомним, на берегу Чистого пруда в посёлке Заозерье Гурьевского округа возводится жилой комплекс бизнес-класса.

С указанной компанией также заключили контракт на ремонт улиц Чайковского, Челюскинской, а также перекрёстка улиц Невского и Дадаева.

Согласно данным открытых источников, ООО «Инпэкс» действует с октября 2017 года и зарегистрировано в Калининграде. Компания работает в сфере строительства автомобильных дорог. С момента основания генеральным директором является Ирина Перфильева. Единственным учредителем с долей 100% выступает Юлия Гордейко.