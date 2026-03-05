На ремонт дороги Северный обход Калининграда — Заозерье выделили 130 млн рублей

На ремонт дороги Северный обход Калининграда — Заозерье выделили 130 млн рублей

Автомобильную дорогу Северный обход Калининграда — Заозерье планируют капитально отремонтировать. К поиску подрядчика готовится Управление дорожного хозяйства Калининградской области. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

На ремонт готовы потратить 130 505 034 рубля. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

На берегу Чистого пруда в посёлке Заозерье Гурьевского округа возводится жилой комплекс бизнес-класса.

