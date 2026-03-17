Корытный: из-за «ковра» Калининградская область остается без рейсов

Аэропорт Калининграда сталкивается с дополнительной нагрузкой на инфраструктуру из-за ограничений воздушного пространства, при которых регион оказывается отрезанным от авиасообщения. Об этом на заседании комитета по транспорту и таможне Калининградской торгово-промышленной палаты сообщил генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

По его словам, аэровокзал уже в 2025 году работал на пределе возможностей, а сбойных ситуаций становится больше. «Мы в прошлом году уже полностью работали на пределе своих возможностей, изобретая велосипед на пустом месте, пытаясь изменить технологии, чтобы не страдали пассажиры», — отметил он.

Основные сложности возникают из-за введения режима «Ковер» в соседних зонах воздушного пространства. Хотя непосредственно в Калининграде такие ограничения не объявляются, они блокируют подъезды к региону. «Нам „ковры“ в Калининграде не объявляют, но объявляется что-то в питерской зоне — и закрывается „бутылочное горлышко“, и к нам не летит уже никто», — пояснил Корытный.

Он добавил, что в такие периоды аэропорт может на протяжении нескольких часов оставаться без рейсов, после чего возникает резкий наплыв самолётов. «Мы полдня сидим — ни одного борта на перроне, курим бамбук. И потом неожиданно слетается сразу по 20-25 бортов, которые все хотят быстренько обслужиться и улететь», — сказал глава аэропорта.

По его словам, подобные ситуации создают дополнительную нагрузку и на аэровокзал, и на инфраструктуру аэродрома.

