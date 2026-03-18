Аминов о бюджете Калининграда на 2026 год: «Нам придётся тяжело»

Бюджет Калининграда на 2026 год будет одним из самых сложных за последнее время в связи со снижением доходов. Такое мнение высказал глава города Олег Аминов на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского совета депутатов в среду, 18 марта.

Об изменениях, которые предлагается внести в бюджет городского округа на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, рассказал председатель комитета по финансам горадминистрации Алексей Данилов. Корректировка, по его словам, связана с низким исполнением бюджета в 2025 году. Кроме того, доходная часть на текущий год уменьшается на 503 млн рублей. С учётом предлагаемых изменений общий объём доходов составит порядка 35,4 млрд рублей, расходов — 37,7 млрд, дефицит — 2,3 млрд. В решении горсовета № 278 от 24 декабря 2025 года были указаны следующие показатели: доходы — 35,6 млрд рублей, расходы — 37,5 млрд, дефицит — 1,8 млрд.

Предлагается, в частности, сократить объём финансирования программы «Комфортный город» на 185 млн рублей, в том числе в связи с переносом сроков работ. Кроме того, расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в связи с проведением СВО предлагается увеличить на 90 млн рублей. Речь идёт об увеличении выплаты контрактникам с 400 до 500 тысяч рублей, потребующем дополнительно 60 млн рублей, и введении новой стимулирующей выплаты для тех, кто способствует привлечению граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в вооружённых силах РФ. Размер выплаты решено увеличить с 50 до 100 тысяч рублей за каждого привлечённого гражданина.

При этом расходы на социальную поддержку многодетных семей, а именно денежную выплату взамен земельного участка, предлагается сократить на 31 млн рублей. Расходы на программу «Спорт и молодёжь» сокращают на 40 млн рублей.





Изменения прокомментировал Олег Аминов: «Я просто хотел обратить внимание коллег, что бюджет на самом деле у нас на 2026 год один, наверное, из сложных бюджетов будет по сравнению с 2023, 2024, 2025 годами. Обусловливается это снижением доходной части бюджета. Если мы в 2024, 2025-м оптимистично ставили увеличение, и оно сбывалось с избытком, то теперь мы оптимистично поставили снижение. Если будет опять же с избытком снижение, то нам придётся тяжело».

По словам Аминова, это налагает большую ответственность на депутатов и особенно администрацию в части обеспечения эффективного расходования средств.