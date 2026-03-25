Депутаты утвердили проблемный бюджет Калининграда на три года

Все новости по теме: Бюджет Калининграда
Совет депутатов Калининграда утвердил бюджет городского округа на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, который глава города Олег Аминов ранее назвал одним из самых сложных за последнее время в связи со снижением доходов.

Решение было принято единогласно на заседании в среду, 25 марта.

Доходная часть на текущий год уменьшается на 503 млн рублей. С учётом внесённых изменений общий объём доходов составит порядка 35,4 млрд рублей, расходов — 37,7 млрд, дефицит — 2,3 млрд. В решении горсовета № 278 от 24 декабря 2025 года были указаны следующие показатели: доходы — 35,6 млрд рублей, расходы — 37,5 млрд, дефицит — 1,8 млрд.

«Бюджет на самом деле у нас на 2026 год один, наверное, из сложных бюджетов будет по сравнению с 2023, 2024, 2025 годами. Обусловливается это снижением доходной части бюджета. Если мы в 2024, 2025-м оптимистично ставили увеличение, и оно сбывалось с избытком, то теперь мы оптимистично поставили снижение. Если будет опять же с избытком снижение, то нам придётся тяжело», — заявил ранее Олег Аминов.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter