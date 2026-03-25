Депутаты утвердили проблемный бюджет Калининграда на три года

Совет депутатов Калининграда утвердил бюджет городского округа на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, который глава города Олег Аминов ранее назвал одним из самых сложных за последнее время в связи со снижением доходов.

Решение было принято единогласно на заседании в среду, 25 марта.

Доходная часть на текущий год уменьшается на 503 млн рублей. С учётом внесённых изменений общий объём доходов составит порядка 35,4 млрд рублей, расходов — 37,7 млрд, дефицит — 2,3 млрд. В решении горсовета № 278 от 24 декабря 2025 года были указаны следующие показатели: доходы — 35,6 млрд рублей, расходы — 37,5 млрд, дефицит — 1,8 млрд.

«Бюджет на самом деле у нас на 2026 год один, наверное, из сложных бюджетов будет по сравнению с 2023, 2024, 2025 годами. Обусловливается это снижением доходной части бюджета. Если мы в 2024, 2025-м оптимистично ставили увеличение, и оно сбывалось с избытком, то теперь мы оптимистично поставили снижение. Если будет опять же с избытком снижение, то нам придётся тяжело», — заявил ранее Олег Аминов.