Шибаев: в Пионерском лестницу к пляжу на центральном проезде сделают из гранита

В Пионерском планируют отремонтировать лестницу, ведущую к пляжу на Центральном проезде. Работы намерены начать до начала летнего сезона. Об этом глава Пионерского муниципального округа Леонид Шибаев рассказал во время прямого эфира в ЦУР.

По его словам, подготовка пляжной территории к лету будет проходить в традиционном ежегодно формате — с расчисткой территории и обновлением инфраструктуры. «Из нового того, что должно появиться, мы планируем приступить к ремонту лестницы на центральном проезде», — сообщил Шибаев.

Глава округа отметил, что конструкцию собираются выполнить из гранита, отказавшись от плитки, которая ранее использовалась при благоустройстве. «Вообще собираемся ее сделать на века, использовать гранит, гранитный камень. Не плитку, потому что плитка себя очень плохо показала — колется, отваливается, сложно ее поддерживать, и эта работа не прекращается», — пояснил он.

Кроме того, глава округа сообщил, что планируется сделать мост через реку Чистую на пляже, «чтобы обеспечить беспрепятственный проход между частью пляжа у променада и территорией, которая примыкает к порту».

Ранее состояние центрального спуска к морю в Пионерском уже становилось предметом дискуссии. В авторской колонке «Есть мнение» руководитель региональной общественной организации «Наследие Калининградской земли» Дмитрий Востриков называл центральную лестницу «лицом приморского города» и отмечал, что после сноса широкой советской лестницы в 2000-х спуск на протяжении многих лет оставался проблемным объектом. По его словам, конструкция неоднократно ремонтировалась, однако работы не приводили к устойчивому результату, а состояние лестницы регулярно вызывало недовольство жителей и туристов. Автор также напомнил, что власти города ранее связывали реконструкцию спуска с завершением строительства прилегающего здания, однако обещанные работы долгое время откладывались.

Центральный спуск к морю как лицо приморского города - Есть мнение