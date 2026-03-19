На ещё одной улице Калининграда обещали замостить «народные тропы»

Власти Калининграда обещали замостить «народные тропы» на ещё одной улице областного центра. На этот раз речь идёт об улице Старшины Дадаева, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Небольшой с точки зрения строительных объёмов объект, но такой важный для людей, живущих в этом районе. На Дадаева, 66 планируем за месяц (после подписания контракта) замостить „народные тропы“», — говорится в сообщении.

За устройство пешеходных дорожек власти готовы заплатить максимум 1 910 635 рублей. Заявки на участие в торгах принимают с 19 по 26 марта. Итоги аукциона планируют подвести 30 марта. На исполнение контракта отводится 75 дней. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

Ранее в Калининграде замостили «народную тропу» от переулка Майского до улицы Невского.