В Светлогорске рассказали, как будет выглядеть сквер первых переселенцев

Изображение: администрация Светлогорского округа
В Светлогорске представили проект будущего сквера первых переселенцев — его планируют обустроить к 80-летию Калининградской области. Пресс-служба администрации округа опубликовала визуализации общественного пространства и сообщила о начале работ.

Сквер появится на углу улицы Гагарина и Калининградского проспекта. Контракт с подрядчиком уже заключен, он приступает к благоустройству территории. Проект предусматривает демонтаж старого покрытия и укладку новой плитки, установку малых архитектурных форм и обновление озеленения.

Как сообщили в администрации округа, на территории спилят аварийные деревья, проведут уход за сохранившимися насаждениями и высадят новые растения. В сквере планируется посадить липы, горные сосны, ели акроконо, можжевельник, нутканские кипарисовики и японские керрии. Кроме того, пространство украсят цветущие растения — сакуры, рододендроны, сирень, аллиумы и котовники.

Сквер первых переселенцев расположен у озера Тихого. В 2024 году в центре сквера установили фонтан с бронзовыми лягушками, восстановленный на месте утраченного немецкого фонтана.

Ранее стоимость его благоустройства по итогам торгов снизилась почти на 19,5% — с 33,8 млн до 27,2 млн рублей. Проектом также предусмотрены мощение дорожек гранитной плиткой, установка освещения, скамеек и обустройство клумб и газонов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



