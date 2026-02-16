Благоустройство сквера Первых переселенцев в Светлогорске подешевело на 19,5%

Стоимость благоустройства сквера Первых переселенцев в Светлогорске (находится у Тихого озера в границах ул. Гагарина, д. 1А, 2 и Калининградского пр-та, д. 35, 37) снизилась с 33 833 660 до 27 236 096 рублей, то есть на 19,5%. Об этом сообщает протокол подачи ценовых предложений, опубликованный на портале Госзакупок. Всего на конкурс, итоги которого подвели 16 февраля, было подано две заявки.

Согласно опубликованной сметной документации, подрядчику предстоит выполнить мощение дорожек гранитной плиткой, установить четыре скамейки с USB-зарядками, смонтировать опоры освещения нескольких разновидностей, высадить деревья и кустарники, а также оборудовать клумбы и газоны.

Напомним, что в ноябре 2024 года в центре сквера (послевоенное его название Солнечный) смонтировали фонтан с бронзовыми лягушками. Он появился на месте утраченного немецкого фонтана.

«Судя по большому количеству сохранившихся у старожилов нашего города чёрно-белых фотографий, сквер у озера Тихое был одним из любимых мест отдыха семей первых переселенцев и гостей молодого Светлогорска. Сквер, наконец, обретает законченность — в прошлом году выполнили благоустройство и озеленение, в ноябре этого года завершаем монтаж фонтана с лягушками, утраченного на рубеже 70-х-80-х годов прошлого века», — писал тогда глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко.