Музей янтаря готовится к благоустройству прилегающей территории

Все новости по теме: Госзакупки
Калининградский областной музей янтаря готовится к благоустройству прилегающей территории. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо выполнить по адресу: площадь Маршала Василевского, д.1. На благоустройство готовы потратить до 163 597 321 рубля. Финансирование рассчитано на два года. 49 млн планируют освоить в текущем году, ещё 114,5 — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Проект благоустройства территории, прилегающей к Музею янтаря, прошёл госэкспертизу в декабре 2023 года. В августе того же года его одобрила историко-культурная экспертиза. Концепцию благоустройства территории музея разработала компания «Другая архитектура». Как сообщалось ранее, цель проекта — организовать целостное общественное пространство для отдыха и проведения досуга. На территории предусмотрены прогулочно-пешеходная и рекреационная зоны, а также парковка на 50 мест. В зоне ожидания транспорта предлагается установить скамейки, урны и общественный туалет. Также запланировано благоустройство дорожек ручным способом. Схема высадки зелёных насаждений должна предусматривать обзорно-визуальную доступность восприятия исторических объектов. Высота деревьев не должна превышать 1,2 метра.

Ранее сообщалось, что площадь благоустраиваемой территории у Музея янтаря составляет девять гектаров. Концепция была представлена в ноябре 2022 года на заседании областного градсовета. Архитекторы предложили установить со стороны ул. Черняховского павильон с кассами в виде спиралевидной стены из стеклоблока, которая будет подсвечиваться в вечернее время. За башней «Дона» должна появиться конструкция желтого цвета высотой в несколько метров, которую авторы назвали «арт-объект „Инклюз“».

Также на территории Музея янтаря у Верхнего озера планируется проложить велопешеходные дорожки из клинкерной плитки, лиственницы, гранитного отсева и камня, установить скамьи и вращающиеся парковые стулья, создать платформу, которую можно будет адаптировать для проведения массовых мероприятий.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

