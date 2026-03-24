В «Народном фронте» обеспокоены состоянием мемориала 1200 гвардейцам

В Калининграде проверили состояние мемориала «1200 гвардейцам» и направили обращение городским властям с просьбой провести восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба «Народного фронта» Калининградской области.

Как рассказали общественники, к ним обратились военные пенсионеры — участники боевых действий. Их обеспокоило состояние мемориального ансамбля «Памятник 1200 гвардейцам», где захоронены советские воины, погибшие при штурме Кёнигсберга. По их мнению, в преддверии годовщины штурма города, Дня Победы и 80-летия Калининградской области объекту требуется профилактический ремонт.

«Выездная проверка силами представителей президентского движения показала: многие элементы ансамбля имеют отложения известкового и солевого содержания, на металлических фигурах — очаги окисления и ржавчины. Основной монумент покрыт пятнами, из-за которых не читаются памятные надписи. Эти и другие признаки разрушения памятника были описаны и направлены вместе с обращением в городскую администрацию о срочном принятии мер», — сообщила пресс-служба движения.

В Народном фронте подчеркнули, что мемориальный ансамбль является одним из символов региона и должен содержаться в надлежащем состоянии как место памяти о погибших воинах.

[x]
