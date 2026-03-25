Дождливо и ветрено: погода в Калининградской области 25 марта

Днём в среду, 25 марта, в Калининградской области облачно, временами дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 745 мм, ветер южный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду на побережье ожидается +15°C и умеренный дождь, в областном центре и на востоке региона +16°C, также прогнозируется небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно, вечером ожидается дождь. Температура утром будет на уровне +11,3°C, днём прогреется до +15°C, вечером опустится до +7,9°C. Влажность составит до 67% вечером, давление прогнозируется до 755 мм в утренние часы.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+8 градусов Цельсия, днём +11...+16 градусов Цельсия. Видимость 4-7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в среду днём «в Калининграде и области до +13...+15°C, у побережья +8...+12°C, облачно, на побережье и западе региона дождь начнется в 15-16ч, в Калининграде в ~16-17ч (продлится около 2 часов)». Помимо этого эксперты паблика предупреждают о порывах ветра до 15-16 м/с.

