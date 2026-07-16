На двухъярусном мосту с 17 июля вводят одностороннее движение

В Калининграде на двухъярусном мосту с 17 июля вводится одностороннее движение. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, решение принял собственник объекта (ОАО РЖД) «на основании детального обследования».

«Напомним, что мост находится в предаварийном состоянии, — уточнили в мэрии. — Ехать можно будет только со стороны Портовой в сторону Правой набережной. Чтобы добраться из центральной части города в Московский район на легковом автомобиле можно будет использовать любые другие мосты. Водителям грузового транспорта напоминаем, что проезд по двухъярусному мосту запрещён, рекомендуем строить маршруты через Вторую эстакаду».

Ранее ОАО «РЖД», на балансе которого находится двухъярусный мост, по результатам проверки получило предостережение. Как сообщила «Новому Калининграду» замруководителя Службы госохраны объектов культурного наследия Мария Страхова, у ревизоров были претензии к текущему состоянию моста, и к тому, что не проводятся ремонтные работы.

«На элементах моста зафиксирована ржавчина, повреждения и разрушения. Не только на металлических конструкциях, а вообще везде. В целом видно, что объект не поддерживается. У нас одно из требований — собственник объекта должен поддерживать его в надлежащем состоянии. То, что собственники сообщают, будто бы мост пришел в непригодное состояние, — это они сами себя обличают. Это значит, что все это время работы не проводились», — отметила Страхова.