На Куршской косе подсчитали «наиболее вероятную» численность диких животных

В национальном парке «Куршская коса» вывели наиболее вероятную численность диких обитателей по состоянию на март. Ежегодный учет основных видов животных проводился 5 марта. Информация об этом размещена в телеграм-канале нацпарка.

Учёт проводился методом шумового прогона восьми пробных площадок. «Были выбраны места наибольшей концентрации диких животных по результатам визуальных наблюдений: подкормочные площадки, кормовые навесы», — рассказали в нацпарке.

При обработке учётных материалов большое внимание уделялось данным, полученным в результате постоянных наблюдений за дикими животными. Применение различных по характеру методов учета, их последующее сравнение и анализ позволяют рассматривать полученные данные как «наиболее вероятные».

На Куршской косе обитают 81 косуля, 41 кабан, 54 пятнистых оленя, 38 лисиц, 19 зайцев-русаков и девять лосей. На территории нацпарка также живут 45 бобров, 15 белок, восемь хорьков и шесть барсуков. Кроме того, на Косе встречаются по 20 куниц, енотовидных собак и ондатр, а также по 10 выдр, горностаев и норок.

«Изменения численности животных на Куршской косе в последние годы незначительны. За год немного увеличилось поголовье оленей, — пояснили в нацпарке. — Сократилось количество косуль, это связано с длительной снежной и морозной зимой. В такую погоду им трудно передвигаться по лесу и отыскивать корм. Глубокий снег и твердый наст препятствуют свободному передвижению косуль и делают недоступными для них такие питательные корма как подснежные травы и кустарнички».