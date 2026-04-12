Замруководителя отделения Росрыболовства: рыбалка на Виштынце не стала платной

Рыбалка в национальном парке «Виштынецкий» не стала платной. На его территории продолжают вести промышленное рыболовство. Об этом в интервью «Балтик Плюс» сообщил замруководителя местного отделения Росрыболовства Владислав Мартынов.

«Рыбалка на Виштынце не стала платной. Это заблуждение. На Виштынце осуществляют промышленное рыболовство. Также до сих пор [есть] отдельная группа пользователей, которая и до становления национального парка „Виштынецкий“ особо охраняемой природной территорией, как осуществляли свою хозяйственную деятельность, так и осуществляют в акваторию Виштынецкого озера», — рассказал он.

Виштынецкая ряпушка «расходится даже до Калининграда», отмечает замруководителя, однако пользователи не добывают ее в большом объеме. Найти рыбу можно на рынках на востоке области.

Как добавил Мартынов, в приграничных реках промышленное рыболовство не ведется, однако рыбаки-любители «могут посидеть» там после уведомления погранслужбы.

Напомним, что с 1 апреля 2026 года посещение национального парка «Виштынецкий» стало платным. Стоимость билета составляет 300 рублей. Документ об оплате за посещение необходимо сохранять всё время пребывания на территории национального парка. При себе также следует иметь документы, подтверждающие право на льготу.

В конце марта стало известно, что документы об установлении охранной зоны национального парка «Виштынецкий» направили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В соответствии с действующим законодательством ее площадь составит один километр от границы нацпарка. Как пояснили в пресс-службе, рыболовство, добыча водных биологических ресурсов в границах охранной зоны будет осуществляться в соответствии с ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна и Положением об охранной зоне.