Дуров пообещал продолжать адаптировать Telegram к блокировкам в России

Основатель Telegram Павел Дуров высказался о его блокировке в России. 65 миллионов россиян по-прежнему ежедневно пользуются мессенджером, написал Дуров в своём англоязычном канале.

«Telegram был заблокирован в России, но 65 миллионов россиян до сих пор пользуются им ежедневно через VPN, а более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день», — говорится в сообщении.

По словам Дурова, попытки блокировок спровоцировали масштабный банковский кризис. «Вчера на короткое время наличные стали единственным способом оплаты по всей стране», — отметил основатель Telegram.

Он заявил, что команда мессенджера продолжит адаптировать сервис, «чтобы трафик Telegram было сложнее обнаружить и заблокировать».

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».