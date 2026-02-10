Роскомнадзор подтвердил информацию об ограничении работы мессенджера Telegram

Роскомнадзор заявил, что продолжит ограничивать работу мессенджера Telegram до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Роскомнадзоре, мессенджер по-прежнему не исполняет российское законодательство, а также не вводит реальные меры противодействия мошенничеству и использованию Telegram в преступных и террористических целях. В связи с этим, «по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

«Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации. Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что власти приняли решение 10 февраля начать работы по замедлению мессенджера Telegram в России. Об этом РБК сообщили два источника в профильных ведомствах и источник в индустрии информационных технологий.