Жалобы на сетевые сбои в работе Telegram достигли 100%

Жалобы на сетевые сбои мессенджера Telegram достигли 100%. Обычно показатель держался на уровне 62-64%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Пользователи фиксируют, что приложение не загружается и отправить сообщения невозможно. За час они отправили 584 жалобы, а за сутки — 3100. Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, а также из ХМАО.

Согласно графику сбоев, проблемы с доступом начались примерно в 01:45 по московскому времени и продолжаются до сих пор. Пользователи массово начали отправлять запросы в Downdetector в 08:56.

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».

Согласно сообщениям СМИ, российские власти планировали начать полную блокировку Telegram с 1 апреля. Роскомнадзор проводит замедление работы мессенджера.

В начале апреля основатель Telegram Павел Дуров высказался о его блокировке в России: «Telegram был заблокирован в России, но 65 миллионов россиян до сих пор пользуются им ежедневно через VPN, а более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день». Он заявил, что команда мессенджера продолжит адаптировать сервис, «чтобы трафик Telegram было сложнее обнаружить и заблокировать».