В Калининграде открыли после ремонта школу № 4 (фото)

Фото: канал Алексея Беспрозванных в МАХ
Школу № 4 в Калининграде открыли после капитального ремонта. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в МАХ.

«Время идёт, требования к образованию меняются, и школа должна им соответствовать. Пространство большое, по нацпроекту „Молодёжь и дети“ обновили пять тысяч квадратных метров. Получилось хорошо. Привели в порядок фасад и кровлю, заменили системы водоснабжения и отопления», — говорится в сообщении.

Школа, по словам главы региона, заметно преобразилась. Там появились «светлые, просторные классы, современная лаборатория для естественно-научных экспериментов, обновлённые спортивный и актовый залы, центр детских инициатив».

Также была благоустроена территория и закуплены новые учебники.

«В этом году начинаем капитальный ремонт ещё в пяти школах, а текущий проведём в 54», — пообещал губернатор.

На комплексный капитальный ремонт здания было выделено 227 млн рублей. Завершить работы изначально планировали до конца 2025 года.

Фото: соцсети губернатора Алексея Беспрозванных и главы администрации Калининграда Елены Дятловой

[x]
