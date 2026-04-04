На проект капремонта поликлиники в Черняховске выделили более 1,5 млн рублей

В Черняховске ищут подрядчика для разработки проекта капитального ремонта помещений поликлиники на ул. Ленина. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 10 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 13 апреля. Контракт необходимо исполнить до 10 октября 2026 года. Максимальная стоимость работ — 1 640 837 рублей. Заказчик — областной фонд капремонта.

Указанное в документации основание для проектирования — закон об областном бюджете на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Капитальный ремонт планируют провести в трёхэтажном здании с подвалом на ул. Ленина, 18. Продолжительность строительства необходимо определить при проектировании в соответствии с нормативными документами. Строительный объём помещений объекта — 6527,24 м³. В числе прочего необходимо предусмотреть окна с улучшенными теплотехническими характеристиками и двери, соответствующие назначению помещений.

В 2025 году в Черняховске в соответствии с распоряжением облправительства проводилось объединение государственных лечебных учреждений. Стоматологическая поликлиника и инфекционная больница вошли в состав местной центральной районной больницы. К ней же относится поликлиника на ул. Ленина.