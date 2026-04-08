Оператор линии «Усть-Луга — Балтийск»: цены на топливо не связаны со стоимостью перевозок

Рост цен на топливо в Калининградской области не связан со стоимостью транспортировки нефтепродуктов на линии «Усть‑Луга — Балтийск». Как сообщает грузовой оператор «Оборонлогистика», стоимость перевозок не повышается уже пятый месяц.

Железнодорожно‑паромная линия «Усть‑Луга — Балтийск» работает в штатном режиме, а тарифы остаются неизменными, подчеркивает оператор. Последнюю индексацию провели 1 декабря 2025 года — с тех пор цена услуг остаётся на прежнем уровне.

«Порядок индексации строго регламентирован. Рост тарифов на паром происходит одновременно и в том же размере, что и на железнодорожный транспорт (железнодорожный тариф индексируется на основании приказов ФАС), — добавляет оператор линии. — Стабильность тарифов на линии „Усть‑Луга — Балтийск“ — значимый фактор для экономики региона. Объёмы и характер доставляемых грузов определяются с учётом рекомендаций штаба по обеспечению транспортной доступности Калининградской области».