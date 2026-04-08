Локальные корректировки: как изменились цены на АЗС Калининграда

0 0

В воскресенье, 19 апреля, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях города. Текущие показатели сравнили с данными на 4 апреля. В целом рынок топлива сохраняет относительную стабильность: большинство операторов либо удержали цены, либо скорректировали их в пределах 20-100 копеек. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.



На «Народной заправке» («РостОйл») цены остались без изменений: АИ-95 — 70,00 руб., АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб. за литр.

На АЗС «Р&Н» стоимость бензина не изменилась: АИ-95 — 74,99 руб., АИ-92 — 69,99 руб. При этом дизельное топливо подорожало на 0,40 рубля — до 76,99 руб. за литр.

В сети «Идель» зафиксирован рост по АИ-95: бензин подорожал на 1 рубль — до 70,90 руб. за литр. Цена АИ-92 осталась прежней — 66,10 руб., дизель также не изменился — 73,90 руб.

На заправках «Лукойл» отмечено умеренное повышение: АИ-95 и АИ-92 прибавили по 0,20 рубля и теперь стоят 72,25 руб. и 68,34 руб. соответственно. Стоимость дизельного топлива осталась прежней — 80,28 руб. за литр (75,28 руб. с учётом акции).

В сети «Балтнефть» зафиксирован заметный рост: АИ-95 подорожал на 1 рубль — до 71,29 руб., АИ-92 — на 1 рубль, до 67,69 руб. Дизельное топливо прибавило 0,50 рубля и стоит 75,89 руб. за литр.

На АЗС «Сургутнефтегаз» цены на бензин также выросли на 0,20 рубля: АИ-95 — до 72,21 руб., АИ-92 — до 68,33 руб. Стоимость дизеля осталась без изменений — 78,04 руб.

В сети Teboil изменений не зафиксировано: АИ-95 реализуется по 70,99 руб. (АИ-95+ — 73,46 руб.), АИ-92 — по 67,65 руб., дизельное топливо — по 78,04 руб. за литр.

Таким образом, за отчетный период рынок топлива демонстрирует постепенный, но сдержанный рост. Определенной тенденции на подорожание топлива не наблюдается. Разброс цен между операторами остается стабильным, без резких ценовых скачков.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 19 апреля, ниже — 4 апреля.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 70,00 (-) 70,00 66,00 (-) 66,00 70,00 (-) 70,00 Р&Н Московский проспект, 81 74,99 (-) 74,99 69,99 (-) 69,99 76,99 (+0,40 руб.) 76,59 «Идель» ул. Румянцева, 2А 70,90 (+1 руб.) 69,90 66,10 (-) 66,10 73,90 (-) 73,90 «Лукойл» проспект Мира, 166 72,25 (+0,20 руб.) 72,05 68,34 (+0,20 руб.) 68,14 80,28/75,28* (-) 80,28/75,28* «Балтнефть» Московский проспект, 180 71,29 (+1 руб.) 70,29 67,69 (+1 руб.) 66,69 75,89 (+0,50 руб.) 75,39 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 72,21 (+0,20 руб.) 72,01 68,33 (0,20 руб.) 68,13 78,04 (-) 78,04 «Teboil» Московский проспект, 242А 70,99/73,46** (-) 70,99/73,46** 67,65 (-) 67,65 78,04 (-) 78,04

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»