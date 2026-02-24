Незначительный рост продолжается: как изменились цены на АЗС Калининграда

В субботу, 4 апреля, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях города. Текущие показатели сравнили с данными предыдущих наблюдений от 22 марта. За прошедшие две недели рынок топлива сохранил стабильность: большинство операторов либо оставили цены без изменений, либо скорректировали их в пределах нескольких десятков копеек. На отдельных АЗС зафиксирован более заметный рост стоимости дизельного топлива. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

На «Народной заправке» («РостОйл») цены выросли по всем позициям на 1 рубль. Стоимость АИ-95 составляет 70,00 руб. за литр, АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб.

На АЗС «Р&Н» отмечено точечное повышение. АИ-95 подорожал на 0,50 рубля — до 74,99 руб. за литр, дизельное топливо также прибавило 0,50 рубля и достигло 76,59 руб. Цена АИ-92 осталась прежней — 69,99 руб.

В сети «Идель» стоимость бензина не изменилась: АИ-95 реализуется по 69,90 руб., АИ-92 — по 66,10 руб. При этом дизельное топливо подорожало на 1 рубль — до 73,90 руб. за литр.

На заправках «Лукойл» зафиксирован умеренный рост цен. АИ-95 и АИ-92 подорожали на 0,15 рубля — до 72,05 руб. и 68,14 руб. соответственно. Дизельное топливо выросло на 0,20 рубля и теперь стоит 80,28 руб. за литр (75,28 руб. с учетом акции «Янтарная выгода»).

На АЗС «Балтнефть» ценовая политика осталась без изменений: АИ-95 продается по 70,29 руб., АИ-92 — по 66,69 руб., дизельное топливо — по 75,39 руб. за литр.

В сети «Сургутнефтегаз» отмечен рост по всем видам топлива. АИ-95 и АИ-92 подорожали на 0,15 рубля — до 72,01 руб. и 68,13 руб. соответственно. Наиболее заметно вырос дизель — на 0,99 рубля, до 78,04 руб. за литр.

На заправках Teboil изменения цен не зафиксированы: АИ-95 реализуется по 70,99 руб. (АИ-95+ — 73,46 руб.), АИ-92 — по 67,65 руб., дизельное топливо — по 78,04 руб. за литр.

Таким образом, за отчетный период рынок топлива демонстрирует постепенный, но сдержанный рост. Основные корректировки пришлись на дизельное топливо, тогда как бензин в большинстве сетей подорожал незначительно либо сохранил прежние значения. Разброс цен между операторами остается стабильным, без резких ценовых скачков.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 4 апреля, ниже — 22 марта.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

70,00

(+1 руб.)

69,00

66,00

(+1 руб)

65,00

70,00

(+1 руб)

69,00

Р&Н

Московский проспект, 81

74,99

(+0,50 руб.)

74,49

69,99

(-)

69,99

76,59

(+0,50 руб.)

75,99

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

69,90

(-)

69,90

66,10

(-)

66,10

73,90

(+1 руб.)

72,90

«Лукойл»

Московский проспект, 6А

72,05

(+0,15 руб.)

71,90

68,14

(+0,15 руб.)

67,99

80,28/75,28*

(+0,20 руб.)

80,08/75,08*

«Балтнефть»

Московский проспект, 180

70,29

(-)

70,29

66,69

(-)

66,69

75,39

(-)

75,39

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

72,01

(+0,15 руб.)

71,86

68,13

(+0,15 руб.)

67,98

78,04

(+0,99 руб.)

77,05

«Teboil»

Московский проспект, 242А

70,99/73,46**

(-)

70,99/73,46**

67,65

(-)

67,65

78,04

(-)

78,04

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»

