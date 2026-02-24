Незначительный рост продолжается: как изменились цены на АЗС Калининграда

В субботу, 4 апреля, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях города. Текущие показатели сравнили с данными предыдущих наблюдений от 22 марта. За прошедшие две недели рынок топлива сохранил стабильность: большинство операторов либо оставили цены без изменений, либо скорректировали их в пределах нескольких десятков копеек. На отдельных АЗС зафиксирован более заметный рост стоимости дизельного топлива. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

На «Народной заправке» («РостОйл») цены выросли по всем позициям на 1 рубль. Стоимость АИ-95 составляет 70,00 руб. за литр, АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб.

На АЗС «Р&Н» отмечено точечное повышение. АИ-95 подорожал на 0,50 рубля — до 74,99 руб. за литр, дизельное топливо также прибавило 0,50 рубля и достигло 76,59 руб. Цена АИ-92 осталась прежней — 69,99 руб.

В сети «Идель» стоимость бензина не изменилась: АИ-95 реализуется по 69,90 руб., АИ-92 — по 66,10 руб. При этом дизельное топливо подорожало на 1 рубль — до 73,90 руб. за литр.

На заправках «Лукойл» зафиксирован умеренный рост цен. АИ-95 и АИ-92 подорожали на 0,15 рубля — до 72,05 руб. и 68,14 руб. соответственно. Дизельное топливо выросло на 0,20 рубля и теперь стоит 80,28 руб. за литр (75,28 руб. с учетом акции «Янтарная выгода»).

На АЗС «Балтнефть» ценовая политика осталась без изменений: АИ-95 продается по 70,29 руб., АИ-92 — по 66,69 руб., дизельное топливо — по 75,39 руб. за литр.

В сети «Сургутнефтегаз» отмечен рост по всем видам топлива. АИ-95 и АИ-92 подорожали на 0,15 рубля — до 72,01 руб. и 68,13 руб. соответственно. Наиболее заметно вырос дизель — на 0,99 рубля, до 78,04 руб. за литр.

На заправках Teboil изменения цен не зафиксированы: АИ-95 реализуется по 70,99 руб. (АИ-95+ — 73,46 руб.), АИ-92 — по 67,65 руб., дизельное топливо — по 78,04 руб. за литр.

Таким образом, за отчетный период рынок топлива демонстрирует постепенный, но сдержанный рост. Основные корректировки пришлись на дизельное топливо, тогда как бензин в большинстве сетей подорожал незначительно либо сохранил прежние значения. Разброс цен между операторами остается стабильным, без резких ценовых скачков.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 4 апреля, ниже — 22 марта.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 70,00 (+1 руб.) 69,00 66,00 (+1 руб) 65,00 70,00 (+1 руб) 69,00 Р&Н Московский проспект, 81 74,99 (+0,50 руб.) 74,49 69,99 (-) 69,99 76,59 (+0,50 руб.) 75,99 «Идель» ул. Румянцева, 2А 69,90 (-) 69,90 66,10 (-) 66,10 73,90 (+1 руб.) 72,90 «Лукойл» Московский проспект, 6А 72,05 (+0,15 руб.) 71,90 68,14 (+0,15 руб.) 67,99 80,28/75,28* (+0,20 руб.) 80,08/75,08* «Балтнефть» Московский проспект, 180 70,29 (-) 70,29 66,69 (-) 66,69 75,39 (-) 75,39 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 72,01 (+0,15 руб.) 71,86 68,13 (+0,15 руб.) 67,98 78,04 (+0,99 руб.) 77,05 «Teboil» Московский проспект, 242А 70,99/73,46** (-) 70,99/73,46** 67,65 (-) 67,65 78,04 (-) 78,04

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»