Незначительный рост продолжается: как изменились цены на АЗС Калининграда

В субботу, 4 апреля, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях города. Текущие показатели сравнили с данными предыдущих наблюдений от 22 марта. За прошедшие две недели рынок топлива сохранил стабильность: большинство операторов либо оставили цены без изменений, либо скорректировали их в пределах нескольких десятков копеек. На отдельных АЗС зафиксирован более заметный рост стоимости дизельного топлива. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.
На «Народной заправке» («РостОйл») цены выросли по всем позициям на 1 рубль. Стоимость АИ-95 составляет 70,00 руб. за литр, АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб.
На АЗС «Р&Н» отмечено точечное повышение. АИ-95 подорожал на 0,50 рубля — до 74,99 руб. за литр, дизельное топливо также прибавило 0,50 рубля и достигло 76,59 руб. Цена АИ-92 осталась прежней — 69,99 руб.
В сети «Идель» стоимость бензина не изменилась: АИ-95 реализуется по 69,90 руб., АИ-92 — по 66,10 руб. При этом дизельное топливо подорожало на 1 рубль — до 73,90 руб. за литр.
На заправках «Лукойл» зафиксирован умеренный рост цен. АИ-95 и АИ-92 подорожали на 0,15 рубля — до 72,05 руб. и 68,14 руб. соответственно. Дизельное топливо выросло на 0,20 рубля и теперь стоит 80,28 руб. за литр (75,28 руб. с учетом акции «Янтарная выгода»).
На АЗС «Балтнефть» ценовая политика осталась без изменений: АИ-95 продается по 70,29 руб., АИ-92 — по 66,69 руб., дизельное топливо — по 75,39 руб. за литр.
В сети «Сургутнефтегаз» отмечен рост по всем видам топлива. АИ-95 и АИ-92 подорожали на 0,15 рубля — до 72,01 руб. и 68,13 руб. соответственно. Наиболее заметно вырос дизель — на 0,99 рубля, до 78,04 руб. за литр.
На заправках Teboil изменения цен не зафиксированы: АИ-95 реализуется по 70,99 руб. (АИ-95+ — 73,46 руб.), АИ-92 — по 67,65 руб., дизельное топливо — по 78,04 руб. за литр.
Таким образом, за отчетный период рынок топлива демонстрирует постепенный, но сдержанный рост. Основные корректировки пришлись на дизельное топливо, тогда как бензин в большинстве сетей подорожал незначительно либо сохранил прежние значения. Разброс цен между операторами остается стабильным, без резких ценовых скачков.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 4 апреля, ниже — 22 марта.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
70,00
(+1 руб.)
69,00
|
66,00
(+1 руб)
65,00
|
70,00
(+1 руб)
69,00
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
74,99
(+0,50 руб.)
74,49
|
69,99
(-)
69,99
|
76,59
(+0,50 руб.)
75,99
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
69,90
(-)
69,90
|
66,10
(-)
66,10
|
73,90
(+1 руб.)
72,90
|
«Лукойл»
Московский проспект, 6А
|
72,05
(+0,15 руб.)
71,90
|
68,14
(+0,15 руб.)
67,99
|
80,28/75,28*
(+0,20 руб.)
80,08/75,08*
|
«Балтнефть»
Московский проспект, 180
|
70,29
(-)
70,29
|
66,69
(-)
66,69
|
75,39
(-)
75,39
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
72,01
(+0,15 руб.)
71,86
|
68,13
(+0,15 руб.)
67,98
|
78,04
(+0,99 руб.)
77,05
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
70,99/73,46**
(-)
70,99/73,46**
|
67,65
(-)
67,65
|
78,04
(-)
78,04
* цена с учетом акции «Янтарная выгода»
** топливо АИ-95+
Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»
