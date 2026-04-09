Беспрозванных о новой больнице в Советске: она там точно будет

Новый медицинский центр в Советске «заберёт на себя» четыре муниципалитета, это будет больница высокого уровня. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на встрече с главврачами государственных медучреждений 8 апреля.

«Кто-то говорил, спорил: будет-не будет больница... Больница точно будет. Больница будет высокого уровня. Все необходимые решения на эту тему уже приняты. Уже приступили к проектированию со строительно-монтажными работами», — сказал Беспрозванных. Он поручил взять строительство на контроль, обратив внимание, что запустить больницу нужно в течение трёх лет.

«Её уже ждали, как мне сказали, чуть ли не с 2012-2015 года. Коллеги, так конечно, не должно быть. Когда так происходит, значит, нет доверия системе. И поэтому мы должны решить этот вопрос раз и навсегда», — заявил губернатор.

Министр здравоохранения Сергей Дмитриев добавил, что также среди крупных объектов, которые нужно построить в течение ближайших пяти лет, Багратионовская больница в рамках нацпроекта и две поликлиники в Калининграде — на ул. Кошевого и на бульваре Снегова. «Это две взрослые поликлиники, сдача которых запланирована на 2027 год и 2029 год соответственно», — отметил министр.

О строительстве межрайонного медцентра в Советске говорят последние 16 лет. Планы построить больницу в Советске появились еще во времена губернатора Георгия Бооса, о них рассказывал бывший министр здравоохранения Владислав Голиков в 2010 году. В 2011 году был готов проект медучреждения, сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей. В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год.

В конце марта 2026 года на сайте госзакупок появилась информация об электронном аукционе на разработку проектной и рабочей документации и строительство Межрайонного медико-диагностического центра. Заявки на участие принимаются до 27 апреля, итоги подведут 29 апреля. Начальная цена контракта — 12,962 млрд рублей. Комплекс рассчитан на обслуживание жителей Советска, а также Неманского, Славского и Краснознаменского районов. Центр планируют построить на участке площадью более 61 тысяч кв. м на улице Цветочной. В его составе предусмотрят круглосуточный стационар на 200 коек и дневной стационар на 76 коек. Также планируется строительство взрослой поликлиники на 342 посещения в смену и детской — на 130 посещений.