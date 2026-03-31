В Советске ищут подрядчика на проектирование и строительство медцентра за 13 млрд

Советская центральная районная больница ищет подрядчика на разработку проектной и рабочей документации и строительство Межрайонного медико-диагностического центра. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 27 апреля, итоги подведут 29 апреля.

Комплекс рассчитан на обслуживание жителей Советска, а также Неманского, Славского и Краснознаменского районов. Согласно техзаданию, медико-диагностический центр планируют построить на участке площадью более 61 тысяч кв. м на улице Цветочной. В составе центра предусмотрят круглосуточный стационар на 200 коек и дневной стационар на 76 коек. Также планируется строительство взрослой поликлиники на 342 посещения в смену и детской — на 130 посещений.

Стационар будет включать профильные отделения, в том числе травматологию, хирургию, кардиологию, неврологию, педиатрию и паллиативную помощь. Отдельно предусмотрят отделение анестезиологии и реанимации на шесть коек.

Проектом также заложен блок на пять операционных, диагностическое и физиотерапевтическое отделения, центр амбулаторной онкологической помощи, клинико-диагностическая лаборатория, патологоанатомическое отделение, а также 15 кабинетов женской консультации. В здании разместят пищеблок, а на территории — инженерную инфраструктуру, включая кислородную станцию.

Ранее анонс закупки был размещён на сайте регионального центра торгов.

Финансирование рассчитано на три года. При этом указано, что 1,9 млрд планируют освоить в текущем году, 2,9 млрд — в 2027-м, 907 млн — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О строительстве межрайонного медцентра в Советске говорят последние 15 лет. В 2011 году был готов первый проект учреждения. Сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей.

В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре 2023 года Алиханов сообщил, что к строительству учреждения планируют приступить в 2026 году. Деньги на проект власти выделили в 2023 году. Из федерального бюджета на строительство предполагалось направить 3,56 млрд, из регионального и муниципальных бюджетов — 892 млн. Финансирование было предусмотрено в 2026-2027 годах.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что часть денег из госпрограммы по социально-экономическому развитию региона будет выделена медико-диагностическому центру в Советске.

В 2025 году в региональном минстрое сообщали, что к строительству медико-диагностического центра в Советске власти планируют приступить не ранее 2027 года. Вопрос прорабатывался с Минздравом РФ. Сроки строительства были смещены из-за технической сложности проекта. «Сейчас проект подготовлен к направлению на госэкспертизу», — отмечали в минстрое в июле 2025-го.