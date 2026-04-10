В Калининграде открыли мемориал, отремонтированный застройщиком Отрадного (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В Калининграде после реконструкции открылся мемориал на улице Комсомольской. Ремонт комплекса — так называемая социальная нагрузка одного из застройщиков Отрадного — компании «Берег Девелопмент», входящей в ГК «КОРТРОС». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На территории комплекса и ранее велись ремонтно-восстановительные работы, но реконструкция 2026 года стала «самой масштабной в силу комплексного подхода»: помимо возвращения достойного вида скульптурным объектам и ремонта чаши Вечного огня была благоустроена территория вокруг, отметили в пресс-службе.

«Драматическим центром композиции комплекса является монолитная аскетичная стена с высеченными на ней лицами солдат. В 2026 году здесь увековечено 586 имён погибших бойцов, среди них — три Героя Советского Союза. Имена погибших можно прочитать на мемориальных плитах на бетонном холме, расположенном у монумента. Новое архитектурно-художественное освещение усилило эмоциональное впечатление от места. Общественное городское пространство стало комфортней благодаря вымощенным пешеходным зонам, новым архитектурным формам и озеленению. В ходе реконструкции также была создана инфраструктура для новых систем инженерии и видеонаблюдения „Безопасный город“», — говорится в сообщении.

Ещё один застройщик Отрадного — группа компаний «Эталон» — обещал благоустроить территорию сквера около Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. В апреле 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных в ходе выезда на объект поручил закончить работы к 80-летию Калининградской области. «Сложно, но нужно», — сказал тогда глава региона. «Надо начинать, глаза боятся, руки делают», — прокомментировала позже глава администрации Калининграда Елена Дятлова журналистам.

Объект закрыли на «редевелопмент» в августе 2025 года, однако работы до сих пор не завершены. Территория огорожена забором, стволы деревьев укутаны, чаша фонтана советских времён демонтирована, вокруг груды земли, осколки кирпичей и обломки бетона с арматурой.

