В Калининграде ищут подрядчика для ремонта учебного корпуса № 3 КГТУ на ул. Калязинской

Изображение: скриншот «Яндекс Панорамы»
Калининградский государственный технический университет ищет подрядчика для ремонта учебного корпуса № 3 на ул. Калязинской, 2-4 (литер «А») за 45 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 17 апреля, итоги подведут 20 апреля. Работы требуется закончить не позднее 20 ноября 2026 года.

Согласно документации, необходимо отремонтировать кровлю, фасад, внутренние нежилые помещения и водосточные системы здания. Стены планируют выкрасить в голубые и тёмно-синие цвета.

Напомним, в марте проект капитального ремонта учебного корпуса № 3 КГТУ прошел государственную экспертизу. Документацию для экспертизы подготовила калининградская инжиниринговая компания «Панорама».

Ранее КГТУ получил на ремонтные работы федеральную субсидию в сумме 112,575 млн руб. Средства были направлены на капитальный ремонт крыши и фасада здания по проспекту Мира, 2А, и на капитальный ремонт фасада, водосточной системы и отмостки здание по ул. Генделя, 1–3.


