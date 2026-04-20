В Калининграде планируют провести Парад Победы 9 мая

Власти региона анонсировали Парад Победы 9 мая в Калининграде. Соответствующее решение принято на совещании по подготовке и празднованию 81-й годовщины Победы под руководством губернатора Алексея Беспрозванных и при участии представителей Балтфлота, правоохранительных органов, городской администрации, общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«По традиции военный парад, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, 9 мая состоится на главной площади Калининграда. <...>Информация о датах и времени проведения репетиций парада будет сообщена дополнительно. <...> Коллегиальным решением совещания не состоится шествие „Бессмертного полка“ к монументу 1200 воинам-гвардейцам. Жители смогут присоединиться к всероссийской акции в иных форматах. О них проинформирует региональный штаб „Бессмертного полка России“ в Калининградской области», — уточняется в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, основные праздничные мероприятия 9 мая в Калининграде развернутся в парке Победы, на площади Победы, на территории форта № 5. Завершится день салютом.

Напомним, ранее источники сообщали, что Парада Победы в этом году в Калининграде не будет.