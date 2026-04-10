Облвласти планируют расширить перечень медиков-получателей жилищного сертификата

Все новости по теме: Медицина
Облвласти планируют расширить перечень медиков-получателей жилищного сертификата

В Калининградской области не рассматривают вопрос об увеличении суммы жилищного сертификата для медиков. При этом перечень его получателей планируется расширить в мае. Об этом сообщили представители регионального минздрава в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Сейчас вопрос об увеличении суммы жилищного сертификата не рассматриваем, при этом перечень получателей этой меры поддержки в мае в планах расширить. Информацию об этом разместим на официальных интернет-ресурсах. Пожалуйста, следите за новостями», — отметили в ведомстве.

В октябре 2025 года министр здравоохранения Сергей Дмитриев говорил, что сумма жилищного сертификата составляет 2,5 млн руб., и каждый сотрудник, который отработал не менее трех лет в государственных медицинских организациях, имеет право на его получение. Возраст претендентов также был увеличен. Подробнее об условиях предоставления сертификата можно прочитать по ссылке на сайте минздрава.

Согласно данным минздрава, в 2025 году было выдано 27 сертификатов, а 18 человек смогли приобрести жилье. В 2024-м году сертификаты получили 16 медиков, а в 2023-м — 15.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter