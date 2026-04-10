Облвласти планируют расширить перечень медиков-получателей жилищного сертификата

В Калининградской области не рассматривают вопрос об увеличении суммы жилищного сертификата для медиков. При этом перечень его получателей планируется расширить в мае. Об этом сообщили представители регионального минздрава в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Сейчас вопрос об увеличении суммы жилищного сертификата не рассматриваем, при этом перечень получателей этой меры поддержки в мае в планах расширить. Информацию об этом разместим на официальных интернет-ресурсах. Пожалуйста, следите за новостями», — отметили в ведомстве.

В октябре 2025 года министр здравоохранения Сергей Дмитриев говорил, что сумма жилищного сертификата составляет 2,5 млн руб., и каждый сотрудник, который отработал не менее трех лет в государственных медицинских организациях, имеет право на его получение. Возраст претендентов также был увеличен. Подробнее об условиях предоставления сертификата можно прочитать по ссылке на сайте минздрава.

Согласно данным минздрава, в 2025 году было выдано 27 сертификатов, а 18 человек смогли приобрести жилье. В 2024-м году сертификаты получили 16 медиков, а в 2023-м — 15.