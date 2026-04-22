В Калининградской области расширили список получателей жилищного сертификата для медиков

В Калининградской области расширили список получателей жилищного сертификата для медиков

Для медиков Калининградской области с 28 апреля начинают действовать новые правила по получению единовременной выплаты на жилье. Как сообщила пресс-служба правительства, список возможных получателей стал больше благодаря увеличению количества медицинских специальностей, дающих право на получение жилищного сертификата.

«Постоянно работаем вместе с медицинским сообществом над тем, чтобы снизить пока существующую потребность в медицинских работниках. Подписал постановление, которое расширяет список получателей единовременной выплаты на жилье. Теперь этой поддержкой смогут воспользоваться больше врачей и среднего персонала разных медицинских направлений. И, что важно, крайне востребованные узкие специалисты — от анестезиологов до онкологов», — подчеркнул губернатор Алексей Беспрозванных.

Сейчас в полный перечень входят врачи, работающие по таким специальностям, как акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, инфекционные болезни, кардиология, лечебное дело, неврология, общая врачебная практика, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, рентгенология, скорая медицинская помощь, стоматология общей практики, стоматология детская, терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия и эндоскопия.

Кроме того, в список вошел средний медицинский персонал следующих специализаций: анестезиология и реаниматология, акушерское дело, лечебное дело, операционное дело, рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, скорая и неотложная помощь.

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата составляет 2,5 млн рублей. Сотруднику, рассчитывающему на эту меру поддержки, необходимо проработать не менее трех лет в медицинских организациях Калининградской области.

Как добавляет пресс-служба, в 2025 году категория получателей меры соцподдержки для медиков уже была расширена с помощью снятия возрастного ценза.

Согласно данным минздрава, в 2025 году было выдано 27 сертификатов, а 18 человек смогли приобрести жилье. В 2024-м году сертификаты получили 16 медиков, а в 2023-м — 15.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter