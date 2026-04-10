Власти выделили 1,36 млрд рублей на строительство ФОКа с залом и бассейном в Балтийске

Власти Калининградской области выделят субсидию на софинансирование капитальных вложений в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном на Гвардейском бульваре, 29 в Балтийске. Соответствующее постановление подписано 9 апреля и размещено на портале официально опубликованных правовых актов.

Средства предоставляются из областного бюджета бюджету Балтийского округа. Согласно приложению, площадь ФОКа составит 4879,04 кв. м. Предельная стоимость работ определена в 1,43 млрд рублей, из которых 1,36 млрд (94,7%) профинансирует областное правительство. Указанный срок реализации капитальных вложений — 2027-2029 годы. Главным распорядителем средств выступает министерство строительства и ЖКХ Калининградской области.

Главгосэкспертиза России в апреле 2022 года выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию строительства ФОКа. На первом этаже проектом предусмотрены универсальный спортивный зал с телескопическими трибунами, зоной скалодрома, тренажерный зал, залы групповых занятий, бассейны, блок помещений сауны, раздевалки, кафе и т.п. На втором этаже планировалось разместить залы для настольного тенниса, бокса, танцевальный зал, балкон с амфитеатром для зрителей, конференц-зал, административные, инженерно-технические и иные помещения.

В июле 2024 года создание и эксплуатацию ФОКа включили в региональную госпрограмму «Физическая культура и спорт».

Летом 2019 года экс-губернатор Антон Алиханов отмечал, что в очереди на строительство ФОКов в регионе стоят сразу несколько муниципалитетов, включая Балтийск. Годом ранее экс-глава администрации Сергей Мельников заявил, что на протяжении последних 10 лет Балтийск получал недостаточно средств из областного бюджета по причине политических конфликтов. «У меня ФОКа нет, и ничего не построено. Это результат деятельности предыдущей [власти]», — сказал Мельников.