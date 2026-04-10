ВЦИОМ: Пасха в списке значимых дат на третьем месте после Нового года и Дня Победы

Более 70% россиян планируют отмечать Пасху в 2026 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ, праздник сохраняет высокие позиции в рейтинге значимых для жителей РФ дат, уступая лишь Новому году и Дню Победы.

«73% россиян планируют праздновать Пасху, — сообщает ВЦИОМ. — Пасха входит в топ-5 важных праздников для граждан, ее назвали 22% опрошенных»

Наиболее распространенными семейными традициями в преддверии и во время праздника остаются покраска яиц (15%), а также выпечка куличей и совместное застолье (по 10%). Почти половина респондентов (46%) сообщили, что будут готовить пасхальные блюда. В то же время 38% россиян планируют принимать гостей.

Опрос проводился 8 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, 6 апреля министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов рассказал, что в предпасхальную неделю Гурьевская птицефабрика в своей торговой сети намерена снизить цену на нефасованные яйца первой категории на 10 рублей (со 129 ₽ до 119 ₽ за десяток). «Также снижаются цены на яйца более высокого класса, — добавил Иванов. — На отборное яйцо и яйцо высшей категории цена тоже минус 10 ₽ будет». Министр уточнил, что в торговой сети «Спар» цены на яйцо первой категории будут снижены со 139 ₽ до 134 рублей 99 коп., на вторую категорию — с 109,99 рублей до 99 ₽ 99 коп.