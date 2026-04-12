В Ладушкине в ведение округа передали территорию с 800-летним дубом

Фото: Корпорация развития Калининградской области

Корпорация развития приобрела и передала администрации Ладушкинского городского округа исторический земельный участок. На нем расположен памятник природы и символ города «800-летний дуб». Как сообщает пресс-служба Корпорации развития, теперь сохранность и благополучие дуба-долгожителя — общая забота города.

«На встрече с жителями Ладушкина попросили сделать территорию у дуба открытой для посещения. Вопрос смогли решить. В первую очередь новое пространство создаём для наших жителей, чтобы они могли свободно им пользоваться. А его сохранность и развитие познавательного туризма станут естественным продолжением этой работы», – отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Власти Ладушкинского городского округа реализуют комплексную программу, направленную на создание полноценного туристического кластера. Ключевыми шагами должны стать разработка тематических экскурсионных маршрутов и проведение мемориальных событий, добавили в пресс-службе.



«Мы начнём с благоустройства территории — создадим современное молодёжное пространство для общения и творчества, откроем музей, посвящённый истории нашего края, и, что особенно важно, обеспечим удобный и безопасный доступ к уникальному памятнику природы — „800-летнему дубу“. Наша цель — сделать жизнь в округе комфортнее, а его культурное и природное наследие — доступным для жителей Ладушкина и его гостей», — рассказал о планах глава округа Ахилл Феохариди.