Старый дуб, мечты об озере и валежник: как губернатор с жителями Ладушкина общался

В минувший четверг, 4 декабря, глава региона Алексей Беспрозванных с рабочим визитом посетил сразу два муниципальных образования — Ладушкин и Мамоново, где побывал в разных учреждениях, а затем пообщался с населением. На встрече губернатора с местными жителями присутствовал и корреспондент «Нового Калининграда».







Два городка расположены по соседству, и проблемы у них во многом одинаковые. Но есть и свои, особенные. К примеру, как выяснилось на встрече с жителями, ладушкинцы мечтают об озере, а в Мамоново озеро есть, но оно уже превращается в болото.

Но прежде чем пообщаться с местным начислением, губернатор осмотрел ряд объектов в муниципалитетах. Так, Алексей Беспрозванных оценил отремонтированную улицу Лесную в Ладушкине, на приведение в порядок которой которую из областного бюджета выделялось более 17 млн рублей. Также в городе обрел свое постоянное место памятный камень, установленный в честь первых переселенцев. Его перенесли на ул. Победы, рядом благоустроили территорию — выложили плитку, поставили лавочки, урны, у дороги стоят и новые опоры, на которые повесят светильники. Как рассказал губернатор, эти работы приурочены к 80-летию Калининградской области. К юбилею обновят и сквер памятника Ивана Ладушкина, кроме того, уже дано поручение местной администрации разработать проект по благоустройству городского парка — местной точки притяжения. «Я посмотрел, сцена, если честно, уже требует замены», — отметил Беспрозванных.

В ходе визита было озвучено решение провести за два следующих года капремонт городского Дома культуры, досуга и спорта. Крыша и фасад, как было обещано, обретут новый вид в 2026-м.

Не так давно переизбранный глава администрации Ахилл Феохариди напомнил, что сейчас идет обустройство детской площадки на ул. Сосновой. На эти цели было выделено более 11 млн руб.

Общение с жителями также началось с «детского» вопроса — родителям стало трудно возить детей в садик, который перенесли из центра города.

«До 2017 года садик находился в центре города, но у нас его забрали, — рассказала молодая мама. — Теперь приходится, если нет машины, возить маленьких детей на единственном транспорте — маршрутке — за 3 км. У меня, к примеру, двое малышей, и ездить с ними очень трудно. Мы понимаем, что вернуть все обратно уже невозможно, потому от всех мам попросим выделить для детей автобус, который бы возил их в детсад и обратно».

Вторая проблема — старшая группа садика размещается в школе, у которой, соответственно, забрали часть помещений. И теперь в классах ютятся по 30-35 человек.

Присутствовавший на встрече директор школы Анатолий Черемисин подтвердил, что вопрос актуальный. «Когда у нас под нужды садика забирали 600 квадратов, в школе училось 300 человек. Но мы растем каждый год. Сегодня возим детей из трех районов — из Багратионовского 140, из Гурьевского — 60, и своих — чуть больше 70. Сейчас в школе учатся 478 человек. Но сегодняшние условия подвоза не дают нам работать в две смены. Потому мы вынуждены даже очереди в туалеты сегодня регулировать».

«Какой выход видите?» — спросил губернатор. «Вернуть наши площади», — ответил Черемисин.

«А почему детсад перенесли? — уточнил глава региона. «Как нам пояснили, некуда было размещать окружной Совет депутатов», — тут же выдали молодые мамы. Глава администрации под смешки жителей уточнил, что на самом деле прежнее старое здание не очень подходило под нужды детского учреждения.

Губернатор традиционно сказал, что не нужно реанимировать старое, лучше подумать о новом, и дал задание проработать этот вопрос всем структурам: «Мы же хотим, чтобы у нас было больше детей? Значит, надо строить современные детские сады».

Мамы все же осторожно уточнили: «А пока будете строить новое здание, можно ли нам все же пустить автобус?» «По автобусу мы договорились», — ответил глава региона.

Также ладушкинцы попросили решить вопрос с интернетом. «Интернет проведите нам, пожалуйста, — встала с места пожилая женщина. — Много лет нам обещают, сказали, соберите 250 тысяч подписей — и мы вам проведем». «Где нет интернета?» — удивился Беспрозванных. «Нигде нет, — с разных концов зала стали звучать названия улиц, в том числе микрорайон „Береговой“. — Это больная для нас тема».

Когда заговорили про старый дуб, жители зааплодировали. Стало понятно, что тема эта в Ладушкине больная. Изображение самой известной местной достопримечательности есть и на гербе города. Но... «К нам люди со всей области приезжают на него посмотреть, но сегодня к дубу попасть нельзя, он находится на частной территории, — обратилась к губернатору одна из жительниц города. — Иностранцы приезжают, смотрят на дуб из-за забора. Помогите нам!»





Тему подхватила директор местной Школы искусств, руководитель Краеведческого музея, депутат окружного совета Ольга Салимова. «Я очень рада, что этот вопрос волнует не только нас, работников культуры и образования, он давно вышел за рамки муниципалитета и получил очень большой резонанс, — уверенно заявила она. — Ситуация, которая сложилась вокруг дуба, вызывает большую тревогу. Все знают, что это наша гордость, это памятник природы регионального значения. У нас есть „паспорт дуба“, который восемь лет назад был выдан министерством природных ресурсов и экологии и утвержден постановлением правительства Калининградской области. Но два года назад это же самое министерство инициировало приезд экспертов из Москвы с целью установить возраст дуба. Прибывшие специалисты не смогли пропустить бур через центр ствола — в силу того, что дуб имеет в обхвате 8 метров, поэтому взяли пробу из наиболее толстого ответвления и вынесли вердикт: нашему дубу не 900 лет, как мы десятилетиями привыкли думать и как это считалось еще тогда, когда Ладушкин был Людвигсортом, а всего 264 года. То есть он помолодел в три раза».

Ольга Салимова сказала, что возмущена тем, что старая табличка, сообщающая о том, что дубу 900 лет, сейчас заменена на новую, а что «одно и то же министерство, игнорируя собственный документ — „паспорт дуба“ — ориентируется на экспертное заключение, выданное обществом с ограниченной ответственностью».

Она также сообщила, что хозяин участка, на котором стоит дуб, готов его продать. «Эта территория нуждается в благоустройстве, дуб нуждается в уходе, и у нас есть рекомендации по уходу и за территорией, и за самим исполином, который мы должны сохранить», — высказала уверенность она.

В связи с этим Салимова попросила губернатора оказать помощь в получении долгосрочного кредита, чтобы выкупить эту территорию и передать ее муниципалитету. Предложение было встречено бурными аплодисментами.

«Я помню, что давал поручение рассмотреть возможность выкупа территории с дубом. Но тогда владелец не хотел ее продавать. В Калининградской области еще есть такие дубы?» — уточнил губернатор и получил ответ из зала: «Нет!»

Глава Ахилл Феохариди рассказал, что сейчас собственник все же собирается реализовать территорию. «И, конечно же, — высказал надежду Ахилл Македонович, — в рамках развития туристической инфраструктуры хотелось решить вопрос о покупке участка».

Алексей Беспрозванных попросил подготовить проект, как может выглядеть пространство с таким природным достоянием региона в центре. Присутствующий на встрече министр по культуре и туризму Андрей Ермак сказал, что уже проработаны два варианта, как можно выкупить участок с дубом. «На следующей неделе я вам о них доложу», — пообещал он главе региона.

Вопросы о качестве воды на встречах с губернатором звучат во многих муниципалитетах. Не стал исключением и Ладушкин. «Последние две недели воду не то что пить, ею умываться нельзя, — рассказала Оксана, жительница самого центра — улицы Победы. — Такое ощущение, будто ее из какого-то болота или после рыбной очистки забирают. Вода пахнет рыбой, и она грязная. Если набираешь в кастрюлю, чтоб прокипятить, выпадает осадок ужасный. И это касается не только улицы Победы. Страдают Октябрьская, Красноармейская, переулок Победы. Вопросы задаем „Водоканалу“, в ответ — „У вас все хорошо, очистка работает“». Главе на это сказать было нечего, потому он попросил время разобраться, ведь «Водоканал» нынче — областное предприятие.

Говорили на встрече и о негазифицированном военном городке, где проживают 270 человек. За отопление на мазуте приходится платить очень дорого. Как выяснилось, вопросом надо заниматься на самом верху, так как, по словам Ахилла Феохариди, в августе этого года произошло уточнение границ и часть улиц, к примеру, Маяковского, все же попали под земли Минобороны. «И часть квартир у нас принадлежат опять же военным», — сказал он. «Я услышал, записал, на следующей неделе у меня как раз будет командировка в это ведомство», — ответил Беспрозванных.

Важную тему, и не только для ладушкинцев, подняла председатель ТОС Галина Бумаженко. «У меня крик души, наверное, — начала она. — Наши леса загажены до умопомрачения. При этом вышел закон о валежнике, о том, что его можно собирать. Позвонила в лесхоз, чтобы уточнить, что именно можно собирать. Ответ был сногсшибательным: „То, что вы можете разломать и перенести руками“. Все! При этом у нас повалены целые деревья, они гниют. А если пишешь заявление на делянку для заготовки дров, выделяют ее не в близлежащей местности, а неизвестно где. Года три назад, к примеру, дали за пределами Ладушкина, под Совхозным, до которого еще добраться надо. Муж у меня инвалид, мы этого сделать не можем. Так почему нельзя пересмотреть закон и позволить забирать упавшие деревья?»

В ответ Алексей Беспрозванных поделился, что когда переехал в регион, то и сам обратил внимание на состояние местных лесов. «Я это к тому, что первым делом мы начали формировать программу по очистке лесов, к январю-февралю она уже будет готова. Учтем ваше предложение. А по поводу делянок, конечно, они не должны располагаться далеко. Я с этой проблемой столкнулся и в Нестерове, и в Краснознаменске. Надо отработать вопрос, чтобы все было территориально близко, заодно и леса почистим».

Конечно же, в Ладушкине затронули тему соседства с Калининградским заливом. «Очень хочется иметь озеро, чтобы мамы с колясочками могли вокруг гулять, — поделились мечтами жители. — А еще красивый, удобный берег залива. Сейчас там четырехметровый камыш. А хотелось бы пляж». Глава округа уточнил, что как такового пляжа у Ладушкина нет: «Но мы потихоньку начинаем насыщать береговую зону разными объектами». Губернатор все же предложил разработать проект устройства нормального пляжа к следующему туристическому сезону.

Вслед за состоянием побережья встал вопрос о местном парке миниатюр, который тоже расположен на берегу, и там собраны макеты миниатюр известных зданий из разных муниципалитетов. Есть тут и калининградский Кафедральный собор, и советский мост королевы Луизы. «Но в парк попасть нельзя, зачем он тогда построен? — поинтересовалась одна из жительниц. — У нас не так много достопримечательностей. Гости города часто спрашивают, что у вас посмотреть. Дуб? Никак его не посмотреть, парк миниатюр — тоже. Вот за местный музей — спасибо, интересным получился. С парком тоже задумка хорошая, но как туда попадать?»

В ответ Ахилл Феохариди указал мужчину, сидевшего в зале. «Здравствуйте. Меня зовут Евгений Сергеевич. На протяжении трех лет я работаю как волонтер в этом парке, — рассказал пожилой мужчина. — И я каждый день нахожусь там с десяти утра и до двух часов дня. Открываю всем двери». «Ладушкин — большой муниципалитет, хорошо, что познакомились», — пошутил губернатор.

Встреча в ДК продлилась час, за это время поговорили также о капремонте домов, часто ломающемся школьном автобусе. Повозмущались, что скорая помощь порой добирается в Ладушкин больше часа, чем очень удивили министра здравоохранения Сергея Дмитриева. «В Ладушкине у нас работает частная скорая, которая приходит на помощь основной системе», — пояснил он. Губернатор добавил, что есть нормативы и сегодня можно отследить каждый вызов. «Возможно, это единичный случай, а не система, — предположил он. Но информацию подтвердили сразу несколько жителей. Одна из женщин сказала, что по этой причине муж ночью не дождался скорой и умер. «Это было пять месяцев назад», — на эмоциях выкрикнула она. Договорились, что каждый случай надо проверять отдельно.

«И каждый вопрос, озвученный сегодня, будет взят в работу профильными ведомствами», — пообещал жителям Алексей Беспрозванных.

Как прошла встреча губернатора с жителями Мамоново, читайте в публикации, которая выйдет в понедельник, 8 декабря.

Текст — Ольга Саяпина, фото: пресс-службы правительства области и автора